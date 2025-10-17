我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市霧峰區昨天（16號）驚傳砍人案！一名23歲林姓男子，疑似不滿鄰居電視聲太吵，持水果刀砍傷2人，其中一人負傷打電話「我被殺了」向他人求救，警方到場後將雙手沾血的林男帶回警局，檢方依殺人未遂聲押林男，據了解，其實林男2年前住在桃園時，也因不滿鄰居吵到自己睡覺，竟持刀朝對方臉部刺擊4下，桃檢認定未構成殺人未遂，僅傷害罪，後續雙方又和解，公訴不受理。回顧案情，16日下午1時50分許，林男疑似嫌隔壁鄰居70歲陳姓婦人家電視音量太大，憤而持刀前往理論，一怒之下對著陳婦連砍4刀，造成左後頸、額頭穿刺傷，經治療暫無生命危險。而另一名70歲施姓鄰居見狀上前阻止，不料也遭林男遷怒刺傷左胸命危，目前仍未脫離險境。林男犯案後雙手沾滿鮮血，身上的衣褲也都是血漬，且淡定坐在民宅大門前等待警方抵達。根據鄰居透露，先前陳女就與林男有糾紛，陳女在門口燒金紙時，雙方曾爆發口角。而無業、有傷害前科的林男平時與母親同住，事發當時林母外出工作不在家，經警方通知，林母立即趕赴派出所。全案警詢後依傷害、殺人未遂罪將林男移送台中地檢署偵辦。檢方調查發現，林男早在2023年，就曾持水果刀刺傷鄰居等人，案件經法院判決在案，有事實認為林男有反覆犯案、殺人犯罪之虞，為了杜絕林男再度施暴及確保後續偵查、審判進行，訊後已向法院聲請羈押。據判決書指出，林男數年前住在桃園市，2023年12月17日清晨5時許，因不滿樓上鄰居吵醒自己，竟持水果刀衝上樓拍門，趁鄰居陳男開門時，持刀揮刺頭部，砍傷對方左臉及頭部，陳男趕緊握住水果刀，並呼喊屋內友人來幫忙，最終林男遭逮捕落網；鄰居陳男送醫治療後無大礙。當時林男被依傷害罪起訴，但因開庭前，林男已與陳男達成和解並賠償完畢，陳男撤回傷害告訴，因此法院未受理本案，僅沒收犯案水果刀，怎料案發後不到2年，林男搬到台中，又再度因太吵持刀刺殺鄰居。