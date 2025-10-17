我是廣告 請繼續往下閱讀

▲前台北市議員林穎孟。（圖／翻攝臉書）

▲林致光否認搶棉被、搶手機、推倒林穎孟，林穎孟膝蓋挫傷、瘀青的傷勢，他不清楚怎麼來的。（圖／記者劉松霖攝）

▲林致光表示，林穎孟與他的婚姻不到10個月，在夫妻剩餘財產分配官司中要求5千多萬元，是否獅子大開口，社會自有公評。（圖／記者劉松霖攝）

前台北市議員林穎孟指控前夫林致光2023年9月在家中對她動手導致膝蓋挫傷瘀青，涉嫌違反保護令與家暴傷害兩罪，台北地檢署今年8月21日起訴，今天上午首度開庭，林致光不認罪，主張起訴書提到的拉扯棉被、搶手機、推倒林穎孟等內容都是不實指控，對於林穎孟是否因為離婚爭產才提起刑事告訴？林致光說，兩人的婚姻不到10個月，林穎孟就要求5千多萬，有沒有獅子大開口，社會自有公評。林穎孟曾擔任林昶佐國會辦公室助理，2018年代表時代力量參選台北市議員當選，曾有「甜心議員」的封號。林穎孟2020年退黨，2022年以無黨籍身分競選連任失利，她在議員任內涉嫌詐領助理費3萬5563元、圖利前男友葉曜彰的公關公司21萬元，分別遭台北地院判刑3年8個月、5年8個月，全案上訴由高等法院審理。林致光則是前誠泰銀行董事長林誠一的獨生子，當過誠泰銀行副總，現職是誠泰文教基金會董事長；林穎孟貪污案纏身時，林致光曾在2022年出100萬元為她辦保，後來因為兩人婚姻失和，林致光在2024年1月聲請退保獲准，導致林穎孟被法官找來開庭時，臨時找親友再湊100萬，才得以避免羈押的下場。本件家暴案歷經地檢署首度偵查不起訴，高檢署發回重查後才起訴林致光，依據北檢起訴內容，林穎孟夫妻在2023年6月嚴重失和，直到8月5日才和好，但這段冷戰期間，林穎孟已向法院聲請保護令獲准，並在8月10日去警局領取，依據保護令內容，林致光不可以對林穎孟實施家庭暴力及騷擾行為。檢察官調查，林致光在2023年8月11日收到警方通知後，詢問林穎孟保護令是怎麼回事，林穎孟表明願意撤回，到了9月11日，林致光拿出律師擬好的撤回保護令狀，要林穎孟簽名承認因為單方面情緒過度放大、浪費司法資源，但這讓林穎孟覺得是說謊而拒簽，因此爆發口角。到了9月15日深夜，兩人在家中又發生衝突，林穎孟主張林致光不顧她剛動完人工生殖手術很不舒服，強搶棉被、手機並推倒她。今日開庭時，林致光說林穎孟扭曲事實，他不會接受也不會承認，事發時他有「稍微提起」棉被但沒有搶走，並未導致林穎孟無棉被可蓋；林穎孟拿手機近距離拍攝並口出挑釁言語，他遮擋鏡頭，有伸手拿手機的動作但根本沒碰到，可能是林穎孟自己沒拿好，手機掉下來；他從頭到尾都沒有碰到林穎孟，當天在他父母房間發生衝突，吵完架他回自己房間睡覺，起床後發現林穎孟已經離開，他不知道林穎孟為何有膝蓋挫傷、瘀青的傷勢。委任律師表示，林穎孟2023年9月15日上午去診所「取卵」，這個醫療過程歷經30分鐘，不算手術，也不會造成身體嚴重不適，林穎孟之前已做過三、四次；在林穎孟以手機拍下她與林致光的7分鐘衝突影片中，她多次使用法律專業用語例如「侵害健康權」、「私刑暴力」，反嗆林致光「你真丟臉」，顯見林穎孟並未因為林致光而心生畏怖，林致光沒有違反保護令也沒有傷害犯行。林致光開庭後受訪表示，不曉得這段婚姻怎麼會變成這個樣子，出乎他意料之外；案發時他與林穎孟完全沒有身體接觸，林穎孟的傷勢從何而來，他也不清楚，林穎孟提出的手機影片也看不出他有動手。林致光說，林穎孟當時嗆他「丟臉」、「離開我的視線」，他感到非常不愉快，林穎孟怎會在他家裡這樣講話？夫妻之間即便氣氛不好，仍要用正確方式好好溝通，不應該用旁門左道甚至不實提告，這是非常不好的示範。記者詢問，林穎孟提刑事告訴是不是因為你們在打夫妻剩餘財產分配官司？林致光回答，在短短不到十個月的婚姻裡面，林穎孟跟她的律師不斷要求這些數字，最高有超過5千萬，這部分就委由自己的律師來做正確計算、相信法院會還公道。記者再問林穎孟是獅子大開口嗎？林致光說，這個就留給社會大眾評價。