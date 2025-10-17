我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席黃國昌陷入養狗仔風波，近期再被爆養駭客。鏡傳媒今（17）日報導，黃國昌曾兩度向央廣索資，在索資之後1個星期就發生央廣官網被放五星旗，報導還質疑吳姓工程師能進入央廣，恐與黃國昌有關。對此，黃國昌痛批鏡傳媒故事寫完沒，鬧了這個多笑話，央廣工會檢舉的事情4年前鏡週刊就報導過。民眾黨立院黨團今日舉行「普發一萬，一個月內還財於民」記者會，民眾黨立院黨團總召黃國昌、副總召張啓楷、幹事長陳昭姿、立院黨團主任陳智菡等人出席。會後受訪，媒體詢問鏡報報導曾向央廣索資，黃國昌說，今天早上看到鏡週刊跟鏡傳媒集團又在秀下限，「我已經不曉得要怎麼形容」，來檢舉的是工會，這是工會的投訴，他投訴內容包括央廣裡面有經費浮濫、核銷不實，電台沒有使用執照竟然在發送。黃國昌說，接受檢舉他一定會查證，浮報、沒有使用執照可以發送，是不是有雜項執照就可以發送，這當然要索資，但讓他覺得很荒謬的事，在他查的過程中，工會檢舉發現包括車馬費紅白單黑箱作業、欺瞞行政院稱發送設備有通過驗收，卻在沒有執照的情況下公開發送。黃國昌表示，2021年的鏡週刊全部都報導過了，他已經有點搞不清楚，現在精鏡傳媒集團不僅是要編科幻故事，甚至現在連自己報導的忘記了，公會檢舉就報導出來，鏡傳媒是發現烏龍爆料嗎？黃國昌說，他處理案件的方法跟鏡週刊、精鏡傳媒不一樣，「人家要跟我檢舉，跟我檢舉我要查證」，是不是電台沒使用執照、是不是有核銷不實，當然要索資，而且這是工會來的文件，他處理還很嚴謹，密件內容不可能像綠營一樣大剌剌寫在臉書上，他在司法法制委員會還質詢過，結果法務部長在護航，綠營政治人物還在臉書上寫「編密件又怎麼樣，編密件又沒說不能把東西說出來。」黃國昌表示，他跟央廣索資沒有一個編密件，交付過程說也沒有說這是機密或機敏文件，結果鏡傳媒集團接獲工會檢舉報導，那時候報導應該沒什麼用，搞到隔了幾年又要向他檢舉，現在鏡傳媒為了要抹紅無所不用其極，竟然找了一些不知道哪裡蹦出來的名嘴說他是中共特工、養狗仔，到駭客首領，現在已經變成中共特工，鏡傳媒故事寫完沒、有完沒完，故事編了一推，鬧了這個多笑話，最好笑的是索機敏的資訊，要幫中共協助，原來是鏡傳媒4年前曾經寫過的東西，真的是把台灣人民當笨蛋，還是每天策略對他身上潑糞、潑紅漆，夠了沒有，新聞基本專業、基本倫理還有沒有剩下一點？媒體追問吳姓工程師怎麼進入央廣？黃國昌反問，「吳姓工程師進入央廣怎麼會跟我有關係，現在央廣董事長是我嗎？央廣台長是我嗎？」「請問吳姓工程師進入央廣跟我黃國昌有什麼關係，現在是民眾黨在執政嗎，連事實基礎都沒有。」