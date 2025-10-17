我是廣告 請繼續往下閱讀

▲小綠人號誌燈也變成BLACKPINK「BLIИK」主題。（圖／翻攝陳其邁臉書）

韓國人氣女團BLACKPINK明日開始在高雄連兩天開演唱會，高雄市府推動六大地標點上粉紅色燈海應援，昨（16）日開始又推出驚喜彩蛋，即是在世運主場館、中央公園、駁二藝術特區等三大地點，共設置五座「BLIИK主題號誌燈」，行人號誌的小綠人全都套上 BLIИK主題。迎接韓國人氣女團BLACKPINK來到高雄，高雄市府這次跟主辦單位理想國特別合作，即日起到10月19日，每天的下午5點半到晚上的10點半，在高雄的6大地標點亮BLACKPINK 的粉紅燈光。昨（16）日高雄市長陳其邁又在其臉書粉專貼文，影片中展示紅綠燈下的行人號誌也應援BLACKPINK推出專屬主題，笑稱「高雄用READY FOR LOVE的熱情迎接每位BLIИK，這座城市要你STAY久一點！」而高雄市交通局則補充點出高雄市共有五個燈座有此應援主題燈，分別位於；以及，共5座小綠人號誌亮出「BE BLIИK, BE SAFE!」、「BP 2025 KaohsiuИg!」等字樣，等於共在世運、駁二、新堀江三地點將看得到此燈，而交通局也提醒粉絲開心應援時也要注意安全。