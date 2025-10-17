我是廣告 請繼續往下閱讀

▲梨花酥是炎亞綸品牌在中秋節推出的招牌甜點。（圖／翻攝自HOHOS火火選物官網）

▲炎亞綸創副業當老闆，卻捲入食安爭議。（圖／炎亞綸臉書）

HOHOS 秉持誠實、透明、負責任的態度，特此說明如下：本品牌所販售之「梨花酥」皆由合法登記之中央廚房生產，製造過程全程留有生產紀錄。產品包裝上之製造日期與效期標示，皆規定標示於盒底，並有完整留樣及溯源資料可供查驗，正式的檢驗報告期效為室溫存放45天，包裝盒則是自行酌減載明35天，也為了能最直觀呈現給消費者，我們於包裝上直接印製了有效期限到期日，絕無任何不實之情事。

為避免外界誤解，我們亦已主動配合主管機關調查，並歡迎衛生單位隨時進廠查驗，以確保食品安全與標示透明。需改善的部分我們全力配合。近月因中秋節及檔期爆量，確實有短期人力支援及加班情形，本公司已重新檢討產線排程與人力配置，並強化勞動條件管理，確保每位同仁皆能在安全、合理與被尊重的環境中工作。

HOHOS自創立以來，始終堅持以「誠信為本、品質為先」為核心理念，我們理解外界對品牌的期待，也感謝各界指教，對於任何疑慮，我們將全力配合主管機關調查，並於確認結果後第一時間對外公布。我們始終以最嚴謹的態度與行動回應各位親愛的消費者。

男星炎亞綸創辦的甜點品牌「HOHOS 火火選物」近日爆出食安爭議，熱賣商品「梨花酥」的有效日期疑延後標示，遭高雄衛生局稽查。而工廠內部確實被發現有3點衛生問題，被勒令改善。對此，HOHOS今（17）日也發聲回應，強調品牌核心理念是「誠信為本、品質為先」，會全力配合主管機關調查，「絕無任何不實之情事」。炎亞綸推出的招牌甜點「梨花酥」遭人爆料，製作後並未直接包裝，而是存放在倉庫走道上，產品上印製的有效期限疑為包裝日期而非出爐日期，引起民眾擔憂。對此，高雄衛生局14日前往工廠稽查，未發現梨花酥有問題，但工廠內部確實有不合規的地方。衛生局指出，工廠內部存在冰箱髒污、風扇髒污、食品添加物未依規定三專管理（專人、專櫃、專冊）等缺失，已經要求業者在期限內改善，否則將開罰新台幣6萬元以上罰款；此外，衛生局表示，業者衛生管理人員尚未完成核備，衛生局將依《食品安全衛生管理法》第11條暨同法第47條規定，裁罰3萬元以上3百萬以下罰鍰。針對消費者爆料，HOHOS今日也出面回應，產品包裝上之製造日期與效期標示，皆規定標示於盒底，並有完整留樣及溯源資料可供查驗，正式的檢驗報告期效為室溫存放45天，包裝盒則是自行酌減載明35天，也為了能最直觀呈現給消費者，他們於包裝上直接印製了有效期限到期日，強調絕無任何不實之情事。