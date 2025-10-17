我是廣告 請繼續往下閱讀

國際黃金現貨價格不斷創新高，每盎司一度飆漲至4380美元，國內不僅黃金存摺每公克首度漲破新台幣4300元，銀樓飾金也再創天價，今（17）日每錢賣出價來到16600元，業者透露，不僅捧金來賣隨便都變現7位數、百萬元以上，而看好買進黃金的人也不少，甚至砸8位數、上千萬買進，他也預估，今年底國際金價可能衝上4800美元，飾金有望見到18000元。根據台灣銀行最新研究報告指出，昨日雪梨金市以每盎司4208.81美元開市，美國聯準會（Fed）褐皮書顯示企業因需求疲軟、經濟不確定性及對人工智慧投資的增加，進而運用裁員與自然流失等方式縮減人力，就業市場的疲軟持續鞏固降息預期。另外，川普證實已授權中央情報局（CIA）在委內瑞拉執行秘密作戰，甚至不排除由水上轉為地面行動，地緣政治風險升溫，金價在避險買盤帶動下續漲至4241美元，也引發高檔賣壓出籠，金價一度拉回至4206美元，隨後吸引低接買盤進場，金價震盪反彈至4245美元。歐美時段，美國公布10月費城聯儲製造業指數-12.8，出現負值且大幅低於市場預期8.5及前值23.2，加深市場對經濟前景的擔憂，同時美準會理事沃勒發言表示，根據目前數據，10月降息1碼是合理的措施，降息預期得到進一步強化，激勵金價上漲至4263美元。稍晚，美國地區銀行傳出信貸危機，引發市場避險情緒急遽升溫，資金湧入金市，帶動金價強勢上漲突破4300美元，今日更一度來到4380美元新高價。也由於國際金價持續創新高，台銀以新台幣計價的黃金存摺今日每公克賣出價也突破4300元，來到4323元，銀樓飾金每錢賣出價也創新天價，來到16600元。台北市金銀珠寶公會副理事長、金加家珠寶董事長石文信今日接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時透露，最近來賣黃金及買黃金的客人都有，拋金客多半是拿舊金來換現金，以目前價格5兩金條可以賣到80萬元，隨便拿個5、6條金項鍊就可變現7位數、抱回百萬以上現金。當然，也有看好金價後勢，他預估，今年國際金價有望見到4500美元，飾金賣出價就有機會見18000元，最近上門買黃金的客戶也是看好，有的甚至砸8位數上千萬元，買進黃金。