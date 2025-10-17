我是廣告 請繼續往下閱讀

台北車站大廳驚傳駭人性侵案件，一名遭通緝的44歲邱姓男子，9日下午竟在車站大廳內公然對醉倒的外籍女子性侵。後來證實被害女子為香港籍女遊客，部分媒體以案情「大翻轉」為標題報導，前立委、時代力量黨主席王婉諭今（17）日表示，這樣的說法是非常錯誤、也是危險的，並強調沒有一個人該為自己的受害被檢討。王婉諭表示，這幾天很多人都被北車大廳的性侵案震撼到了，震撼的不只是事件本身，還有媒體的報導方式、社會的輿論反應。身為一個母親、也是一個關心公共議題的人，她真的感到非常憂心。因為這起事件，讓我們再次看見：台灣媒體追逐「流量」的亂象、社會對「弱勢」的刻板印象、以及我們對「性暴力」的誤解，仍有太多需要改變的地方。王婉諭表示，事件發生後，部分媒體在第一時間直接公開性暴力的現場影像。即使畫面經過馬賽克處理，對受害者而言，那都是嚴重的二次傷害。她知道，對媒體來說，震撼、嗜血的犯罪畫面，可以換來流量。但對性犯罪的被害者來說，那些畫面會讓創傷一次又一次被撕開，讓她重新被推回那個地獄般的現場。王婉諭表示，案情還沒釐清，就有人急著貼標籤：有人說是移工犯案，也有人說是無家者。結果都不是。這些根深蒂固的偏見，讓社會總是把罪惡投射在「弱勢」的身上。王婉諭提到，後來陸續有媒體報導，兩人其實在案發前就認識，並用「案情翻轉」形容，「這樣的說法是非常錯誤、也是危險的。」無論他們是否認識、是否曾見過面，性暴力就是性暴力，沒有任何理由、也不存在所謂的案情「翻轉」。沒有一個人該為自己的受害被檢討。不論喝得多醉、穿得怎樣、在什麼時間地點，都不構成加害的正當性。王婉諭表示，台灣是治安很好的地方，但這不代表壞事不會發生。甚至在公共場合也是如此，但有時候，只要一點多看一眼的警覺、一次願意伸出的援手，就能改變一個人的命運。如果可以的話，請「雞婆」一點，多管一點閒事。因為我們永遠不知道，會不會在哪個時候，我們也會需要別人的伸出援手。