中華經濟研究院今（17）日公布2025年第4季及全年經濟預測，其中全年預估GDP成長率為5.45%，推升主力仍是我國出口暢旺，上半年受到AI熱潮、拉貨潮，下半年受到關稅出現收斂；內需經濟因國人趨向海外觀光、受到經濟環境動盪，導致民間消費收斂，整體「內外皆溫」，但產業發展呈現不平均的「冰火二重天」，容易引發社會問題。據中經院預測，台灣經濟2025年上半年GDP成長率6.75%，表現超過預期；第3季延續上半年AI熱潮，第3季GDP成長率為5.82%，第4季則受到基期因素及關稅出現收斂預估收斂至2.71%，全年預估5.45%。進一步分析，受到關稅拉貨潮、AI熱潮，台灣前3季出口表現亮眼，進口也因廠商投資需出現攀升，全年預估輸出、輸入成長率分別為26.59%、27.30%，輸入略高主因是受到匯率、物價影響。商品與服務輸出相抵後的淨輸出規模，2025年全年約3.63兆新台幣，較上年之2.93兆，成長23.82%，對經濟成長提供有力挹注。而在內需方面，民間消費因國人趨向海外觀光旅遊以及基期因素，上半年年增率約0.90%，低於 1.0%；下半年因股市財富效果等因素，成長率約2.21%，對2025成長貢獻約0.81個百分點。國內投資由於政府積極公共建設，加上國際AI需求強勁，廠商投資甚殷，占GDP比重約26.73%，年增率10.55%，對經濟成長率之貢獻約2.73個百分點；至於公部門之政府消費、投資與公營事業投資變化趨勢，年增率4.01%。經過評估，內需貢獻2.50個百分點，國外淨需求貢獻2.95個百分點，2025 年成長模式呈現內外皆溫情勢。據S&P Global在10月預測，全球GDP成長率上修至2.69%；針對主要國家預測，美國估為1.97%、歐元區為1.35%、中國為4.83%、日本為1.18%、韓國為0.91%。然而，即便台灣經濟發展優於各國，但也並非沒有隱憂。遠雄人壽風控長儲蓉表示，台灣景氣平均溫度是溫暖，但卻是呈現科技及傳統產業「冰火二重天」，發展相當不不平均，容易造成社會上出現強烈剝奪感，引發社會問題。針對未來預測，中經院長連賢明評估，關稅負面效果還沒有真正發酵，預估任何政策都必須要3到6個月才可能有效果，對於明年GDP成長率呈現保守，認為會維持3%以下。另外，國內目前股市站上2萬7千點高點，以及國內消費者物價指數（CPI）、GDP都良好情況下，為什麼民間消費相當疲弱？連賢明說，主要是過去幾年餐飲、零售頻頻創高，墊高基期，其次就是國人都選擇到國外消費，但也預估11月普發現金將有機會刺激消費。最後，政府今年預算遭在野黨大幅度刪除、凍結，當時預估會影響到政府消費，但根據預估並未出現明顯收斂。他解釋，政府凍結大部分在大罷免期間都恢復；中華經濟研究院經濟展望中心主任彭素玲補充，政府這段期間也有提出振興措施，也有助於推升政府消費。