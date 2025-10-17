我是廣告 請繼續往下閱讀

廣達集團總裁、台灣首富林百里身家高達117億美元，今年4月再度蟬聯《富比士》台灣富豪榜首位，全球排名第210位。這位坐擁AI浪潮紅利、帶領廣達股價屢創新高的科技巨擘，卻難防身邊的妻子何莎十年前淪為詐騙集團目標。2014年間，名媛朱立安以「投資境外基金」為名行騙，鎖定政商名流。她自稱香港華亞證券董事，虛構境外公司與「AXIS基金」，對外宣稱投資標的為不動產，風險低、年息高達8.4%，三年可全數贖回。朱女為取信於人，不僅打扮得體、舉止得宜，還帶林妻何莎參觀辦公室、出示董事名片，以專業姿態博取信任。何莎信以為真，於2014至2016年間分批匯出5,000萬元。朱立安手法老練，不僅林妻中招，連作家鄭豐喜遺孀吳繼釗與多名企業家也受害。檢方追查發現，她長期以「投資顧問」之名非法吸金，總金額高達3.7億元。法院審理後認定朱女違反《銀行法》非法經營銀行業務罪，判刑10年定讞，目前已入監服刑。然而入獄後她仍被揭發另案詐欺。2022年間，朱立安再度施展話術，謊稱「因中美貿易戰，台商在中國急需短期資金借貸」，可透過她居間放貸賺取高息。一名李姓男子誤信她「有台商客戶擔保」的說法，遂於2022年1月匯款2,000萬元。朱女為拖延時間，先以「利息清償」為名匯回30萬元，又偽造銀行匯款申請書，謊稱曾指示匯出美金71萬元卻遭銀行擋下，藉此掩飾未還款的事實。高院審酌後指出，朱立安利用被害人信任，以偽造文書方式反覆行詐，造成重大財產損失，嚴重破壞商業信用。她實際返還金額僅90萬元，犯罪所得達1,910萬元。法院依詐欺取財罪判刑3年6月，另依行使偽造私文書罪判刑5月（可易科罰金），最高法院日前駁回上訴，全案確定。至此，名媛朱立安除原有10年徒刑外，刑期再增3年半。她以「基金投資」為幌子、專挑名流下手的詐騙手法，不僅重創被害人財產，更凸顯高資產族群成為詐騙目標的脆弱現實，也再度引發金融圈對「境外基金投資」監管漏洞的警惕。