我是廣告 請繼續往下閱讀

前高等法院庭長陳貽男，2009年到2011年在職期間違法偷查134筆與案件當事人無關的個資，醜聞曝光後火速退休，監察院2012年彈劾、公務員懲戒委員會（現已改制為懲戒法院）決議降兩級改敘，他會冒用其他法官手中的案子去查個資，也會將自己承審的案件（例如前鶯歌鎮長蘇有仁貪污案）用來輸入系統，查詢戶政、役政、聯合徵信、入出境、票據信用等個人隱私資訊，卻假裝是為了辦案的用途，這部分另有偽造文書的刑事責任，台北地檢署今日偵查終結，考量陳貽男認罪、已退休不會再犯，處分緩起訴，需支付公庫12萬元。北檢調查，陳貽男從1993年起擔任高院法官，2009年9月到2011年9月擔任高院庭長，因為負責審判業務，可經由司法院配發的帳號密碼，登入戶役政電子閘門等系統，查詢其他機關的非公開個人資料。檢察官查出，陳貽男明知查個資僅限於執行法定職務的必要範圍內，必須填載正確查詢事項，卻在2009年2月到2011年9月2日這段時間，冒用高院其他16股法官的案件、使用沒有案號的案件、或者輸入自己承審的案件，登入系統時不實填寫用途，偷查高院同事、房客、太太主治醫師等人共134筆個資，但這些受害者並非陳貽男審判對象，也無關他審理的案件，他查個資只為了滿足窺探個人隱私的需求。檢方傳喚陳貽男到案說明，他坦承犯行，加上有公懲會議決書為證，認定陳貽男涉犯《刑法》第213條、第220條的公務員登載不實準公文書罪，審酌陳貽男有悔意、沒前科，只因為一時失慮而犯法，並未將查到的個資另外利用，他已在2012年1月16日退休，不至於再犯，給予緩起訴處分，期限是1年，在處分確定後3個月內向公庫支付3萬元。陳貽男為何要偷查個資？原來他太太2007年過世後覺得寂寞無聊，對未婚女法官的身家背景感到好奇，另外他有發生租屋糾紛，想查詢確認房客提供的資料，不過依據當年公懲會調查，陳貽男查詢134筆資料中有24名女子，並非全部單身，他明知對方是已婚女性還去查丈夫的個資。