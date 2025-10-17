近來因為川普關稅、美中關係緊張、美國政府關門等多重因素影響，黃金作為避險重要資產，價格不停水漲船高，據外媒報導，歐洲的義大利數十年來，堅決維護國內黃金儲備，即便遭遇全球金融危機、歐債危機也不願變賣，如今也迎來豐厚的報酬，成為目前全球黃金儲備量第3多的國家，僅次於美國與德國。
根據《路透社》報導，近代義大利對於黃金的態度，主要由戰時的經驗所形塑，法西斯政權時期被納粹奪取約120噸黃金。在戰後的「經濟奇蹟」中，義大利以出口導向，大量外匯流入，尤其是美元，其中部分被兌換成黃金。到了1960年，義大利的黃金儲備已攀升至1400噸，其中包含1958年追回二戰時被奪金條的四分之三。
1970年代爆發能源危機，全球經濟動盪，1976年義大利政府以41300塊金條抵押，向德國聯邦銀行借貸20億美元，彌補資本外流所導致的預算缺口，但即便是在經濟非常低迷的時刻，義大利仍堅決不拋售黃金，2008年金融海嘯期間亦如此。義大利央行前副行長羅西（Salvatore Rossi）曾在2018年出版的《Oro》（黃金）一書中形容：「黃金就像是家裡的銀器，就像爺爺的珍貴懷錶，是危機時期的最後手段。」
目前，義大利擁有2452公噸的黃金，市值約3000億美元（約9.2兆台幣）。由於義大利公債已超過3兆歐元，難免會有「拋售黃金、減少公債」的聲浪出現，認為比起讓黃金閒置在金庫，還不如出售以換取資金，但義大利私人銀行Banca Patrimoni Sella & C市場分析主管基奧里諾（Giacomo Chiorino）直言，即使出售一半的黃金儲備，也難以解決義大利的債務問題，而且義大利央行也未展現出任何出售黃金的意圖。
米蘭博科尼管理學院院長卡塞利（Stefano Caselli）表示，當前世界格局重塑之際，黃金的市價堪稱前所未有，雖然穩定幣、加密貨幣等數位資產也正在興起，但黃金再度成為各國央行追捧的熱門資產，顯示：「當市場劇烈波動、信心動搖時，央行握有黃金，是最正確的選擇。」
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
我是廣告 請繼續往下閱讀
1970年代爆發能源危機，全球經濟動盪，1976年義大利政府以41300塊金條抵押，向德國聯邦銀行借貸20億美元，彌補資本外流所導致的預算缺口，但即便是在經濟非常低迷的時刻，義大利仍堅決不拋售黃金，2008年金融海嘯期間亦如此。義大利央行前副行長羅西（Salvatore Rossi）曾在2018年出版的《Oro》（黃金）一書中形容：「黃金就像是家裡的銀器，就像爺爺的珍貴懷錶，是危機時期的最後手段。」
目前，義大利擁有2452公噸的黃金，市值約3000億美元（約9.2兆台幣）。由於義大利公債已超過3兆歐元，難免會有「拋售黃金、減少公債」的聲浪出現，認為比起讓黃金閒置在金庫，還不如出售以換取資金，但義大利私人銀行Banca Patrimoni Sella & C市場分析主管基奧里諾（Giacomo Chiorino）直言，即使出售一半的黃金儲備，也難以解決義大利的債務問題，而且義大利央行也未展現出任何出售黃金的意圖。
米蘭博科尼管理學院院長卡塞利（Stefano Caselli）表示，當前世界格局重塑之際，黃金的市價堪稱前所未有，雖然穩定幣、加密貨幣等數位資產也正在興起，但黃金再度成為各國央行追捧的熱門資產，顯示：「當市場劇烈波動、信心動搖時，央行握有黃金，是最正確的選擇。」