我是廣告 請繼續往下閱讀

因為以色列、哈瑪斯衝突情勢緩解、國際能源署（IEA）10月份報告指出明年石油供應將超出需求近每日400萬桶等原因，經過中油平穩機制，汽油預估調降0.2元至0.3元、柴油估調降0.6元至0.7元。參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.8元至26.7元、95無鉛汽油每公升28.3元至28.2元、98無鉛汽油每公升30.3元至30.2元、超級柴油每公升25.1元至25.0元。累算至10月16日之7D3B週均價為62.76美元，較上週（66.09美元）下跌3.33美元。本週新臺幣兌美元匯率為30.695元，較上週（30.533元）貶值0.162元。依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調降0.2元，柴油調降0.6元。經中油平穩機制，汽油預估調降0.2元至0.3元、柴油估調降0.6元至0.7元。實際調整金額請於週（19日）日中午12時，詳見台灣中油全球資訊網暨經濟部網站。