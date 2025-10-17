我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨主席明天投開票，力挺前台北市長郝龍斌的前中廣董事長趙少康日前質疑，有至少花費近億元的境外勢力網軍，介入國民黨主席選舉，13日再搬出「中國介選」證據，引發不少黨內人士批評，將「抹紅」招數用在自家人上，前立委蔡正元更是槓上趙少康，直言抖音跟TikTok是兩個系統，「有完沒完，要鬧國民黨鬧到什麼時候，胡來。」趙少康日前指控大陸介入國民黨主席選舉，稱在TikTok、YouTube等平台有上千部影片散播假消息等，還指這已經是國安問題，喊話國安單位應該調查，一番話讓藍營大為震撼，遭批將刀子地給綠營，前立委邱毅、蔡正元也紛紛公開嗆聲趙少康。先是邱毅痛批，「我訥悶趙少康這麼厲害，怎不去鬥鬥民進黨，鬥鬥賴清德？專整自家人有什麼用？」，而蔡正元15日也在政論節目《全球大爆卦》中指出，抖音跟TikTok兩個系統，前者在大陸內，後者在大陸外，「這還要我教你嗎？」蔡正元表示，趙少康提及的「1000多支以上的TikTok、200多部YouTube影片」，一半以上都是在境外設置的IP，都是美籍華人、留學生等，「拍幾支影片登上去，若有流量跟訂閱的話，就會有收入」，現在很多留學生都用這種方法賺取收入，趙少康難道不知道嗎？針對趙少康提到，TiKTok有被中共網軍介入的痕跡，相關資金至少上億元一事，蔡正元直言，台灣光是一天，就產出超過12萬支TiKTok影片，「趙少康說一個月1000支，是在講什麼？」，現在製作AI影片成本價最多200元台幣，會員價更優惠，「（趙）有完沒完，可以了吧，要鬧國民黨鬧到什麼時候，胡來。」