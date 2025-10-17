我是廣告 請繼續往下閱讀

國際黃金現貨價格已飆破4300美元，甚至每盎司一度衝上4380美元歷史新高，也讓沒跟上的投資人感嘆。對此，台新銀行首席外匯策略師陳有忠今（17）日接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時表示，金價漲勢幾近瘋狂，短線已嚴重超漲過熱，即便長期仍看好金價，還是呈現完全不封頂走勢，短線要提防隨時拉回可能，建議投資人耐心等待，等拉回再進場，若到波段滿足點可先獲利了結。陳有忠分析，短線仍建建議黃金不要追高，這波漲勢太瘋狂，有醞釀拉回修正可能性，現在會續漲滲雜很多原因，包括美元並沒有很弱，加上美國聯準會（Fed）降息預期升溫，美中貿易緊張關係再升溫，大家紛紛避險，尤其中國只要跟美國關係緊張，就會賣美債買黃金儲備，也讓黃金一直飆漲。陳有忠認為，從技術面來看，金價4000美元以上進入嚴重超漲區，要提防隨時拉回可能性，金價慣性每漲300美元會拉回休息，短線嚴重過熱，應該要稍微冷靜拉回整理一下。不過，陳有忠仍長期看好黃金走勢，主要仍有3大理由，除了美元長期仍看弱之外，還有美中關係緊張，中國持續收購黃金儲備，黃金供不應求，加上地緣政治仍緊張，即便中東戰火暫歇，主要戰場仍在俄烏仍看不到曙光，也會影響全球經濟、糧食及能源供給，這3大理由足以支撐黃金長期多頭走勢。陳有忠說，若是今年初買進黃金，漲幅都超過5成，他覺得不用去預測高點在哪，金價仍呈現完全不封頂走勢，但因投資黃金沒有孳息，不要死抱著不放，要懂得波段操作。由於金價慣性是漲300美元會休息一下，拉回150美元有支撐，陳有忠認為，目前4300美元以上已達短線漲幅滿足點，隨時可能出現漲多回吐賣壓，建議積極投資人可等拉回4150美元再進場，而下波漲幅滿足點可設4450美元，這樣操作至少有6、7%獲利空間，一年3次，就有2成以上獲利空間。