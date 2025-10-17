我是廣告 請繼續往下閱讀

▲SEVENTOEIGHT以節目《SCOOL》入圍兩項金鐘獎，將首度走紅毯。左起為EXXI义祥D'OM、學駿、麒文、美祥M、JAGGER柏佑。（圖／天空娛樂提供）

新世代人氣男團SEVENTOEIGHT以節目《SCOOL》首度入圍金鐘獎，自認「紅毯菜鳥」的他們，把出席典禮當觀摩，用「念力」及早睡早起呼喚「吸引力法」則期盼節目一舉敲鐘成功，團員JAGGER柏佑幽默表示：「我們打算爭紅毯前十帥就好！千萬不要比老闆帥，不然怕回公司會有壓力！」《SCOOL》今年獲得「節目創新獎」及「節目導播獎」兩項大獎提名，同時他們也入圍2025新加坡亞洲影藝創意大獎（AACA）「最佳音樂或舞蹈節目獎」，團員 D’OM 感性表示：「這個入圍真的意義非凡，對我來說《SCOOL》就是一所學校，這段期間我們學到許多，也一起成長。」隊長麒文則表示：「這個節目是我們成團的起點，也是我們彼此努力與成長的見證，代表公司一起走上金鐘紅毯，不只是榮耀，更是對當時那段努力的一種肯定。」麒文表示，「這一年最大的改變是心境成熟許多，以前是為自己表現，現在是為團體而戰。」身為隊長的他自認變得責任感，也更懂得穩住心態。而美祥M則認為大家漸漸從「青澀新手」變成「實戰歌手」，「懂得表現自己在舞台上魅力的同時，也知道怎麼管理形象，更學會如何享受舞台！」經歷從練習生到偶像的蛻變，SEVENTOEIGHT不僅以實力與努力站上金鐘紅毯，也以真誠與成長故事鼓舞更多年輕人，這群從「學校」畢業的男孩，如今正以嶄新姿態，走進屬於自己的星光大道。身為「紅毯菜鳥」，SEVENTOEIGHT把這次出席當作觀摩與學習機會，面對是否有「敲鐘」的信心，團員們各自祭出「吸引力法則」祈願得獎，美祥M就笑說：「我一直相信只要抱持信念就會實現，如果真的得獎，我請全員喝飲料！」EXXI义翔則分享自己的「許願」心法：「我每天早睡早起讓自己氣場好一點，睡前也會默念『我們一定會得金鐘獎！』」；JAGGER柏佑則表示：「我有去家附近的廟裡拜拜，希望《SCOOL》能順利得獎！