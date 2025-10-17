我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台北市指標新商辦周邊房市平均行情。（圖／住商機構提供）

新商辦進駐帶動蛋殼區，內湖潭美房價漲逾一成

科技題材易冷，投資置產需擔心泡沫化

雖然輝達（NVIDIA）要蓋總部的地還沒喬好，不過其台灣分公司下月將從內湖搬到南港的「潤泰南港玉成廣場」。而住商機構盤整實價登錄發現，今年該樓周邊成交的中古大樓、華廈行情，與2023年同期相比大漲25%，為近年有指標新商辦議題商圈中，房價漲勢最驚人的區域，也帶動內湖潭美房價漲逾一成，猶如房市「光明燈」。根據實價資料，，其中有「潤泰南港玉成廣場」、「華固中央置地」等新商辦、預售商辦題材的住商不動產南港園區加盟店店東吳紀楠分析，昆陽站周邊近年來房市議題火熱，由於另觀察實價，，近期也有「興富發T1」、「長虹雲端科技大樓」等指標新商辦議題，大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶認為，該區位處內湖、南港交界，過去由於為房市蛋殼區，加諸有嫌惡設施等抗性，房價較處低檔，而近期隨著知名廠商進駐開發新商辦，同時與內科、南軟等科學園區皆具交通優勢，讓周邊房市漸有起色。最後，賴志昶提醒，近期有品牌廠商進駐題材區域，雖能為房價帶來支撐效果，但住宅市場整體仍受政策與限貸干擾而買氣疲弱，並有部分區域中古價格出現盤整，因此有意跟隨科技題材者，應拉長觀察期，並設立停損點，否則待大廠進駐議題成為幻影，恐怕房價支撐力道亦會出現鬆動。