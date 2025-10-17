雖然輝達（NVIDIA）要蓋總部的地還沒喬好，不過其台灣分公司下月將從內湖搬到南港的「潤泰南港玉成廣場」。而住商機構盤整實價登錄發現，今年該樓周邊成交的中古大樓、華廈行情，與2023年同期相比大漲25%，為近年有指標新商辦議題商圈中，房價漲勢最驚人的區域，也帶動內湖潭美房價漲逾一成，猶如房市「光明燈」。
根據實價資料，北市近期指標新商辦周邊，華廈、住宅大樓等類型住宅交易價格皆有明顯上揚，其中有「潤泰南港玉成廣場」、「華固中央置地」等新商辦、預售商辦題材的昆陽站商圈，2025年第三季住宅成交均價來到104.6萬元，與2023年同期相比大漲25%。
住商不動產南港園區加盟店店東吳紀楠分析，昆陽站周邊近年來房市議題火熱，由於本身即有捷運與商圈機能，近期適逢南港調車場周邊都更案推升市場熱度，加上有品牌企業進駐，亦有商辦題材帶動人流，催化市場住宅漲勢。
新商辦進駐帶動蛋殼區，內湖潭美房價漲逾一成
另觀察實價，與昆陽站商圈僅一橋之隔的內湖潭美街周邊，近期也有「興富發T1」、「長虹雲端科技大樓」等指標新商辦議題，今年截至第三季為止，華廈、大樓價格已達每坪89.8萬元，相較2023年漲勢也達14.5%。
大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶認為，該區位處內湖、南港交界，過去由於為房市蛋殼區，加諸有嫌惡設施等抗性，房價較處低檔，而近期隨著知名廠商進駐開發新商辦，同時與內科、南軟等科學園區皆具交通優勢，讓周邊房市漸有起色。
科技題材易冷，投資置產需擔心泡沫化
最後，賴志昶提醒，近期有品牌廠商進駐題材區域，雖能為房價帶來支撐效果，但住宅市場整體仍受政策與限貸干擾而買氣疲弱，並有部分區域中古價格出現盤整，因此有意跟隨科技題材者，應拉長觀察期，並設立停損點，否則待大廠進駐議題成為幻影，恐怕房價支撐力道亦會出現鬆動。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
