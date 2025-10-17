我是廣告 請繼續往下閱讀

▲麋先生首登金鐘獎舞台，準備了多種語言、不同曲風改編的經典戲劇主題曲，團員練得壓力超大，卻也全力以赴。（圖／相信音樂提供）

金曲樂團麋先生MIXER玩真的！為了首度登上萬眾矚目的金鐘獎舞台，他們展現 「玩命」 精神，全員進入最後一週 閉關衝刺練團，全力應戰這場被視為 「魔王關」 的跨界挑戰，麋先生將演繹本屆入圍的五首戲劇原創歌曲，曲風橫跨中、英、台，並同時揉合男、女聲演唱，可謂是 「五聲一體」的神級串燒，團員們坦言，這次的壓力大到 「炸鍋」，但已下足功夫，承諾將以演唱會最高規格能量，打造金鐘最難忘的音樂時刻。麋先生近年搖滾魅力超「麋」人，不僅各大音樂季搶邀不斷，人氣超旺直衝天際，新歌〈都是浪漫害的〉串流平台 Spotify 收聽更突破千萬點擊。而本週即將到來的金鐘表演，讓他們繃緊神經。團員們坦言，首登金鐘舞台的壓力「真的蠻大，像山一樣」，這次要詮釋的五首入圍作品，曲風類型多變，對他們習慣的搖滾風格而言是全新的挑戰與體驗，他們笑說：「因為每首歌都跟我們平常習慣的曲風不太一樣，但也因此學到很多，在編曲及演唱上都像學習到新的技能。」為求完美將戲劇與音樂交融，麋先生把金鐘演出放在第一順位，不僅反覆試穿多套造型、細心討論舞台視覺，最後一週更是專心閉關衝刺練團。從樂器配置、演唱分工到曲目銜接等各方面仔細琢磨、反覆推敲。麋先生表示，這次的難度在於五首歌包含了中文、台語與英文，還分別有男女聲的演唱，「我們在 定Key、和聲設計、歌曲串接上都花了不少心思，只為讓整體演出更流暢、更具情緒層次，真的下足功夫。麋先生信心滿滿表示，已準備好「闖關」，將以演唱會高規格能量，用極致誠意打造金鐘最震撼人心的舞台，將全場觀眾的能量一起衝上高潮。