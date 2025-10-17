我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市靜宜大學女生宿舍，昨天（16日）深夜遭一名醉男闖入！男子甚至在女生廁所旁「脱到只剩內褲」爬爬走，目擊女大生當場嚇壞並發文示警，痛批「以為住宿很安全，要我們怎麼相信學校的住宿？」。對此，校方回應，該男子為校外人士，當晚保全等人已立即請離宿舍，並報警處理，未來也將加強宿舍出入控管及巡查等機制；警方說明，校方決定不提告訴，後續將依社會秩序維護法規定移送裁處。有女大生於Dcard靜宜大學校版發文表示，昨晚11時許，一名醉男尾隨一個女生進來女宿，但櫃台阿姨沒有發現，醉男進去女廁即女生洗澡的地方，在飲水機前開始脫褲子，桌子上還有他帶進來的酒，以及他脫下的褲子，痛批「以為住宿很安全，要我們怎麼相信學校的住宿？」學生留言說，當下好像有人去跟櫃台阿姨說，阿姨也只打電話給舍監，只看到兩個勇敢女生把他趕出去，「希望學校能給個後續說法，至少保障我們的安全」。對此，校方回應，學生發現異常情況後，已立即通知保全人員、校安人員及宿舍幹部到場，協助將該名男子帶離宿舍區域，全程依宿舍安全SOP處理，學生安全均無虞，並報警處理。校方補充，針對事件發生，已全面檢視並加強宿舍出入控管及巡查機制，同時強化校外人士辨識、訪客登記與門禁安全宣導，防範類似事件再度發生，並提供相關學生必要的心理支持與關懷，持續提供安全、安心的校園生活環境。警方表示，因校方不提告訴，後續將依社會秩序維護法規定移送裁處，請轄內大專校院加強宣導學生宿舍出入安全管理，將持續強化校園周邊巡邏，以維護學生及社區安全。