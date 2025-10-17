我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國女團Blackpink將在高雄舉行演唱會，市長陳其邁戴上粉紅假髮喜迎巨星，前總統蔡英文也分享自己的粉髮照，掀起政壇「粉髮熱潮」，綠營支持者們也紛紛跟進。粉專政客爽16日表示，有青鳥在台北天橋拉「選對人演唱會辦不完」布條想捧陳其邁、嗆蔣萬安，但台北的演唱會場數遠超高雄，「青鳥認證『台北市長蔣萬安選對人』」。政客爽在臉書發文表示，「有青鳥跑去天橋拉布條表示『選對人演唱會辦不完』」，然而根據數據統計，2025年上半年，台北演唱會超過230場、高雄演唱會57場；2024年一整年，台北演唱會超過530場 、高雄演唱會157場。政客爽狠酸，「台北的演唱會明顯全台最多，看來市長選對人真的演唱會辦不完，在社群狂洗高雄演唱會多厲害的氛圍下，還願意說實話不容易，這一看就是查好數據才掛的布條」。網友們也紛紛留言表示，「看來青鳥也是挺萬安的！」、「選對人大峽谷挖不完」、「高雄如果場地要收錢就沒藝人要去了」、「不像邁邁大方無償使用，台北場要收場地費喔」、「是選市長，還是選活動公司CEO？」。