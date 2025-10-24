我是廣告 請繼續往下閱讀

▲美國總統川普2025年7月18日簽署《天才法案》後，全球掀起一波穩定幣風潮。（示意圖／記者張嘉哲攝）

▲賈拉迪認為，穩定幣是近30年來金融服務領域最具突破性的創新之一，未來將重新定義新一代的金融體系。（圖／記者朱永強攝）

美國總統川普2025年7月18日簽署《天才法案》後，全球掀起一波穩定幣（Stablecoin）風潮，價值穩定的特性，成為虛擬貨幣市場焦點；美國金融新創公司cSigma Finance創辦人賈拉迪（Andi Jaladi）23日參與數位資產論壇表示，台灣數位資產及開放科技協會、中華民國全國商業總會、中華民國工商協進會共同主辦「2025 台灣數位資產論壇──穩定幣與虛擬資產浪潮來襲，台灣準備好了嗎？」，論壇匯集金融、法律與產業界的專家學者共聚一堂，針對穩定幣監管架構、鏈上金融發展及跨境應用進行深度交流，顯示社會各界對數位金融制度化與實務落地的高度關注。美國金融新創公司cSigma Finance創辦人賈拉迪（Andi Jaladi）指出，「全球正邁入區塊鏈的第四個創新浪潮，在這個新階段，穩定幣與區塊鏈基礎設施正在重新定義新一代的金融體系。金融資產將加速遷移至這個整合全球流動性、即時結算、並大幅降低交易成本的新系統，為全球資本市場開啟更高效率與透明度的新時代。」站在新創公司的角度，賈拉迪認為，；與美元1:1掛鉤的穩定幣，透過在區塊鏈上的交易，將比現金、波動大的其它虛擬貨幣更能廣泛被應用。賈拉迪強調，「穩定幣是近30年來金融服務領域最具突破性的創新之一，徹底改變現金在全球、無摩擦、高效率的區塊鏈軌道上流通與交易的方式。」