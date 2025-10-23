我是廣告 請繼續往下閱讀

《震傳媒》今（23）日公布最新時事民調，主持人康仁俊在網路節目《新聞！給問嗎？》指出，有關鄭麗文的兩岸論述，他曾經說過，未來要全數台灣人都自豪地說「我是中國人」，民調結果顯示，合計有24.5%認同、62.1%不認同，代表鄭麗文如果想獲得更多民眾支持，這對她而言是一個致命點。主持人康仁俊指出，針對鄭麗文當選黨主席對國民黨未來選舉的影響，有28.4%認為更有利、24.2%更不利、18.7%認為沒影響及28.8%無明確意見，各選項約是1/3，可能因為還沒有就任，很多議題也尚未清楚，大家對於鄭麗文仍在觀察當中；而政黨傾向交叉分析可見得，國民黨支持者過半正向看待鄭麗文的影響力，而不偏任何黨則有五成沒意見，對於鄭麗文究竟能否掌握黨機器，還有對於國民黨未來走向，多數人並沒有太大想法。有關兩岸論述，康仁俊指出，鄭麗文曾經說過，未來要全數台灣人都自豪地說「我是中國人」，合計有24.5%認同、62.1%不認同，如果鄭麗文想要獲得更多民眾支持，這對他而言是一個致命點；而從黨傾向交叉分析見得，88.8%民進黨支持者不認同，另有33.7%國民黨支持者不認同，未來考驗鄭麗文如何說服這群人，政治評論員吳崑玉表示，既然中國人是鄭麗文的主要論述，但卻有較多人認為他未來對國民黨有利，就是他才剛當選、處於新婚期，等到他上任後，影響實質、影響輿論，負面效應才會顯現出來。吳崑玉說到，看到多數民眾黨支持者不支持中國人論述，因為很多人把太陽花運動後的世代定義錯誤，民進黨說是天然獨，但卻是天然台，他們喜歡「吃得飽、睡得好、可以罵總統」的台式生活方式，並非主張台灣獨立；而當對岸壓力來臨，認同台灣人比例就會升高，當壓力不明顯，大家就鬆懈防禦，但不會變成認同中國人，這帶有很大的意義。