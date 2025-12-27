我是廣告 請繼續往下閱讀

▲朱孝天指控若是不實，下場最慘可能會被行政拘留。（圖／IG@kenchu9）

朱孝天與F4合體破局後撕破臉，多次在網路上開嗆阿信及成員，甚至在粉絲群組中爆料對方假唱、勾結黃牛等黑料，引發外界巨大爭議。雖然事後他已發文道歉，但風波並未平息。中國律師劉凱表示，朱孝天公開指控的內容若不實，恐影響相關公司的名譽，最慘可能會遭到行政拘留。根據《現代快報》報導，中國律師劉凱表示，因為朱孝天指控的內容涉及黃牛票、逃稅、預錄假唱等，甚至在網路上散布這些指控，可能會影響相關公司、人物的名譽權，就算朱孝天已經澄清道歉，在法律上也沒辦法免責。劉凱表示，如果最後朱孝天的行為被判定不實指控，他會先面對民事指控，權益受損者可以要求他停止行為，並且請求賠償損失、精神賠償金；若是不實資訊被判定是散佈謠言、擾亂資訊，朱孝天可能被依《治安管理處罰法》受到處罰，最嚴重可能會被行政拘留；若是更嚴重，可能觸犯中國刑法誹謗罪，會需要面對相關刑事責任。朱孝天因與團隊合作破局、F4合體計畫告吹，情緒起伏明顯，頻頻在粉絲群組抱怨，暗指大麥與黃牛存在不當合作，私人抱怨瞬間升級為涉及商業信譽的公共議題。對此大麥火速透過客服與官方渠道澄清，強調對黃牛「零容忍」，票價由主辦制定、平台僅依法執行流程，否認與第三方抬價合作。25日晚間，朱孝天火速道歉，自從F4合體後，自己持續受到網路暴力，精神上承受巨大壓力，且情況越演越烈，不僅影響他的工作也波及到家人，讓他身心俱疲，「我因情緒失控，在與他人私信溝通中發表了有失妥當的言論。相關言論後續引發了不必要的揣測，客觀上佔用了公共資源，在此我向公眾致以誠摯的歉意。」