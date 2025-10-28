中央氣象署表示，未來一週將有兩波東北季風影響，週末氣溫下探18度低溫，快準備保暖外套禦寒了。UNIQLO表示，刷毛外套外罩內搭都很保暖，目前590元起有許多選擇，最推薦10月31日開賣的潮流新款「NEEDLES聯名刷毛寬版開襟外套」。Gap則大方表示，秋季新品正價砍6折，針織外套498元起，迎接雙11刷毛帽T、連帽外套都有優惠。
氣溫跌破18度！UNIQLO：刷毛外套快搶 NEEDLES聯名開賣
這兩天水氣減少，但周五又有新一波東北季風報到，周末氣溫跌破18度。UNIQLO經典刷毛外套深受歡迎，主要是外罩內搭都很保暖，尺寸更是從嬰幼兒、童裝、男女裝都一應俱全，目前最低590元即可入手，還有針織刷毛、長刷毛、毛絨刷毛等多種款式可選。
最推薦UNIQLO首次合作日系潮流NEEDLES，10月31日全台開賣的2025秋冬聯名全系列，便以經典刷毛單品為基礎，融入NEPENTHES創辦人清水慶三所主導的設計品牌NEEDLES，特有的蝴蝶標誌與現代剪裁，極簡設計中帶有現代街頭輪廓的潮流感，有1,290元的「483980刷毛寬版開襟外套」及「484125印花條紋刷毛開襟外套」，還有黑、灰、米的「外套＋寬褲」套裝可選。
Gap：秋季新品正價砍6折！雙11針織外套、刷毛帽T都498元起
Gap官網更猛，目前秋季新品正價直接砍6折，而且減價商品低至298元起。適逢雙11購物節，10月30日00:00起還再搶優惠商品，消費滿額還送「布萊納熊拍拍燈」。《NOWNEWS》記者目前瀏覽，發現女款針織外套498元、刷毛帽T也只要498元，相當便宜。
而Gap最新聯名紐約新銳設計師Sandy Liang系列，是韓團BLACKPINK的Lisa與Jennie也愛穿的品牌，推薦純素皮草外套與套頭衫、蝴蝶結風衣、雙面穿純素皮革外套，及Gap最標誌性的丹寧外套與丹寧褲單品，價格落在1999元～8999元。
資料來源：中央氣象署、UNIQLO、GAP
我是廣告 請繼續往下閱讀
這兩天水氣減少，但周五又有新一波東北季風報到，周末氣溫跌破18度。UNIQLO經典刷毛外套深受歡迎，主要是外罩內搭都很保暖，尺寸更是從嬰幼兒、童裝、男女裝都一應俱全，目前最低590元即可入手，還有針織刷毛、長刷毛、毛絨刷毛等多種款式可選。
Gap官網更猛，目前秋季新品正價直接砍6折，而且減價商品低至298元起。適逢雙11購物節，10月30日00:00起還再搶優惠商品，消費滿額還送「布萊納熊拍拍燈」。《NOWNEWS》記者目前瀏覽，發現女款針織外套498元、刷毛帽T也只要498元，相當便宜。