中央氣象署表示，今（29）日東北季風影響，但隨著華南雲雨區遠離，水氣減少，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區仍有雨勢；明天（10/29）東北季風減弱，北部雨勢緩和、天氣好轉。週五（10/31）新一波東北季風報到，氣溫逐步下滑，「週日深夜至下週二」清晨為最冷時段，北部低溫下探18度。
今天的天氣：華南雨區東移 今3地防豪大雨
10月29日今天的天氣，氣象署指出，基隆北海岸、東北部、大台北山區有雨，東北部有局部大雨，基隆北海岸、大台北山區有局部較大雨勢，桃園以北、東部、東南部、竹苗山區、恆春半島有局部短暫雨，其它地區為多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫陣雨。
今天白天高溫方面，北部、東北部25至29度，中南部31度，花東26至29度；低溫預測方面，北部、東北部20至21度，中南部、花東21至24度。
今天空氣品質
良好：竹苗、宜蘭、花東、馬祖、金門、澎湖
普通：北部、中部、雲嘉南、高屏
環境部提及，今天受東北季風影響，環境風場為東北東風，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級，午後中南部近山區可能達橘色提醒等級。
明天的天氣：東北季風減弱 本週天氣最好的一天
10月30日明天的天氣，氣象署提及，東北季風減弱，北部、東北部氣溫回升；基隆北海岸、東半部、恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後高屏地區及其他山區有零星短暫陣雨。
一週天氣：週五東北季風再一波 週末轉雨大降溫
氣象署提醒，週五將會有新一波東北季風報到，週六桃園以北、東部、大台北山區雨勢都會變明顯；週日、下週一北部、東半部全天有短暫雨，東南部、恆春半島有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨，其它地區為多雲。
週五有新一波東北季風，氣溫會逐日降低。「週日深夜至下週一清晨」、「下週一深夜至下週二清晨」會是最冷的時段，北部、東半部只剩18至19度，沿海空曠地區甚至會到18度以下，中南部低溫也只有21至22度。
資料來源：中央氣象署、環境部
