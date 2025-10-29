我是廣告 請繼續往下閱讀

▲網紅「館長」陳之漢近日訪問中國北京，有中國民眾合照時，喊出「中國台灣一邊一國」，引發兩岸網友熱議。（圖／翻攝自微博）

網紅「館長」陳之漢25日再次訪問中國，參加中國舉辦的「臺灣光復紀念活動」，並展開為期12天的直播出遊行程。昨（28日）直播時，有中國民眾找他合照，不僅比出倒讚，還在館長耳邊說「中國台灣一邊一國」，全被麥克風清楚收錄，引發兩岸網友熱議。館長繼參觀長城、鳥巢、水立方後，昨天在北京參觀故宮、泡泡瑪特城市樂園，晚餐去吃了涮羊肉，一行人吃飽喝足後，在餐廳外遇到粉絲要求合照。不料，一名身穿牛仔外套、戴墨鏡的男子上前合照時，先是假裝粉絲靠近，隨後馬上比出倒讚，讓場面略顯尷尬，更沒想到的是，這名男子在合照後湊近館長耳邊，輕聲說出「中國、台灣，一邊一國」，館長在聽到後尷尬的笑了兩聲，而且因為墨鏡男太靠近館長身上的麥克風，儘管有放低音量還是被清楚收錄到直播中。這段畫面引起台灣網友熱議，紛紛笑說：「笑死！抓到一個中國青鳥」「這時候他就不敢喊對方青鳥」、「好像被閹了一樣」、「希望這位勇者不要被抓」、「那個倒讚看了真舒服」。而在中國社群平台上，雖然也有「館長北京行直播意外畫面」的話題，但幾乎找不到墨鏡男子說「中國、台灣，一邊一國」的片段。有中國網友也嗆：「戴墨鏡那個比男在直播間宣揚台獨，已經有朝陽群眾報警了等著吧醜逼反賊，感覺是有組織的」、「館長北京行，墨鏡男，相信朝陽群眾」、「聽說北京老哥已經去派出所報案拿到回執了，在這地方搞事怕活的太舒坦了」。