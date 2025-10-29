棒棒堂近日發生團員威廉、小杰閃兵風波，沒想到今（29）日同團成員阿緯所創立的港式點心「點點心」也爆出食安問題。一名自稱點點心前員工的網友踢爆，表示內場並不乾淨與衛生，發布多則影片，爆料蒸籠發霉、飯有老鼠屎、油有蟑螂等問題。對此，點點心第一時間緊急回應，4點聲明表示是去年已被報導的內容，且事件發生後內部立即處理並完成全面清潔，現已完全改善，並持續把關中，強調「謝謝大家的包容與指教，點點心會持續努力做到更好」。
點點心前員工踢爆！曬影片指「蒸籠發霉、飯有老鼠屎」
昨日一名網友自稱是點點心前員工，在Threads曬出影片踢爆，透露點點心內場並不是那麼乾淨與衛生，「像是什麼蝦餃餡包一半沒洗手去碰腸粉區、烤盤沒洗直接放乾淨那區塊過幾天直接長蛆」，還爆料雞扒掉地上卻放回煎台繼續煎，湯品出餐前試喝，湯匙都沒洗淨「直接每一碗湯都給你喝一口」。
不僅如此，該名前員工還透露，烤箱根本沒清潔，黑得像木炭一樣，「隔夜油沒用保鮮膜封好隔天裡面發現小強，然後小強撈出來繼續用、隔夜飯沒封好又沒冰隔天裡面多了顆老鼠屎」。最後，該名前員工提到，店內蒸籠有出現發霉狀況，第一時間就告知店經理，對方僅回應是內場問題，找師傅詢問，卻得到「清水洗一洗用個洗碗機就能繼續用了」的回答。
點點心爆食安問題！業者4點緊急回應了
對此，點點心官方第一時間於貼文留言區出面回應，表示「您好，謝謝您的關心，點點心這邊簡單回覆說明一下目前狀況」：
📍提到的內容是去年就已有媒體報導過的缺失內容
📍事件發生後，內部立即處理並完成全面清潔，現在也持續落實高標準衛生管理
📍目前內場作業都完全符合相關規範與衛生要求
📍關於報導中提到的問題，現在都已經完全改善並持續把關中
點點心文末強調，這是一段我們學習與改進的經驗，也謝謝大家的包容與指教，點點心會持續努力做到更好，目前店內營運皆正常，謝謝。
