點點心前員工踢爆！曬影片指「蒸籠發霉、飯有老鼠屎」

「隔夜油沒用保鮮膜封好隔天裡面發現小強，然後小強撈出來繼續用、隔夜飯沒封好又沒冰隔天裡面多了顆老鼠屎」。

店內蒸籠有出現發霉狀況，第一時間就告知店經理，對方僅回應是內場問題，找師傅詢問，卻得到「清水洗一洗用個洗碗機就能繼續用了」的回答。

點點心爆食安問題！業者4點緊急回應了

▲港式點心「點點心」由棒棒堂團員阿緯創立，美食廣受台灣人喜愛，但今日卻爆出食安問題。（圖／翻攝阿緯臉書）

棒棒堂近日發生團員威廉、小杰閃兵風波，沒想到今（29）日同團成員阿緯所創立的港式點心「點點心」也爆出食安問題。一名自稱點點心前員工的網友踢爆，表示內場並不乾淨與衛生，發布多則影片，爆料蒸籠發霉、飯有老鼠屎、油有蟑螂等問題。昨日一名網友自稱是點點心前員工，在Threads曬出影片踢爆，透露點點心內場並不是那麼乾淨與衛生，「像是什麼蝦餃餡包一半沒洗手去碰腸粉區、烤盤沒洗直接放乾淨那區塊過幾天直接長蛆」，不僅如此，該名前員工還透露，烤箱根本沒清潔，黑得像木炭一樣，最後，該名前員工提到，貼文曝光後，隨即引發網路熱議，桃園市議員黃瓊慧亦表示，會將民眾陳述的內容以及細節，反映給桃園市衛生局，請他們啟動稽核調查，把關食安。對此，點點心官方第一時間於貼文留言區出面回應，表示「您好，謝謝您的關心，點點心這邊簡單回覆說明一下目前狀況」：點點心文末強調，這是一段我們學習與改進的經驗，也謝謝大家的包容與指教，點點心會持續努力做到更好，目前店內營運皆正常，謝謝。