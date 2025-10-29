因台中養豬場確定檢出非洲豬瘟，「非洲豬瘟中央災害應變中心」行政院長卓榮泰宣布，全國豬隻禁宰、禁運政策從於本的5天再延長10天，確定將至11月6日中午12時。因為禁宰令，全台溫體豬大缺貨，各個以溫體豬為主打的小吃店、餐廳包含滷肉飯、肉圓、水餃、爌肉飯等都吃不到了，像是彰化阿三肉圓、阿璋肉圓，台北黃記魯肉飯、御園坊水餃等宣告歇業，如今台南人氣名店包含阿明豬心冬粉、福生小食店，也都宣告歇業。《NOWNEWS》整理全台停業店家、停賣商品，完整資訊一次看。
🟡阿明豬心冬粉
曾經蟬聯多屆米其林必比登推介的「阿明豬心冬粉」，1951年創立，主打豬內臟料理，是許多外地人認為到台南必吃的美食之一，不分平假日門口人潮總是大排長龍的人氣名店，也於臉書粉專表示，因政策因素，堅持新鮮的（食材），所以只能即日起繼續休假，開始營業會在官網公布，「感謝大家的支持與體諒，希望趕快恢復正常生活。」
🟡福生小食店
「福生小食店」也宣告將歇業到11月7日，該店主打肉燥飯、米糕、丸子湯等產品，創立時間可追溯到1962年的「全生小吃」，由其員工出來自行創業，而有了福生小食店。
🟡台北「巧之味手工水餃」
人氣水餃店「巧之味」也宣布，將從明日10月30日起暫停營業，待恢復屠宰後就正常供應。
🟡台北「鍾記原上海生煎包」
名列米其林指南必比登推介的「鍾記原上海生煎包」同樣在臉書公告，「因無豬肉供應，即日起暫時店休開店營業時間會再公布」。
🟡台北「黃記魯肉飯」
總在晴光市場大排長龍的「黃記魯肉飯」，2024年獲《米其林指南》必比登推介名店，也宣布：「因溫體豬肉市場暫時無法供應，黃記魯肉飯暫時店休數天」，至於要休多久，黃記魯肉飯表示，待肉品恢復供應後開始正常營業。
🟡台北「御園坊」
以水餃聞名的東門市場名店「御園坊」也公告，由於只使用溫體豬肉，考量沒有新鮮溫體豬肉可以包水餃，只能暫時先停包水餃，目前預計這幾天要出的貨可能需要先延後出貨，之後的訂單也跟著順延。
🟡彰化「阿璋肉圓」
標榜使用溫體豬肉超過70年的名店阿璋肉圓表示，只使用當天現宰的台灣溫體豬後腿肉，肉源沒了只能暫時休息，待屠宰場恢復作業後再重新營業。
🟡彰化「阿三肉圓」
曾在肉圓節獲三冠王的阿三肉圓表示，「暫停營業兩週，預計於11月8日（週六）恢復營業，官網宅配已付款之訂單皆順延出貨」。透露本店所使用之「切丁豬後腿肉」，是每日由溫體豬肉商手切至特定規格，因此短期內無法以市面上現有之冷凍豬肉取代。
🟡彰化「阿泉爌肉飯」
知名在地小吃「阿泉爌肉飯」表示，「目前所賣的爌肉都是先前囤積的備品，預估本月28日就會賣完，後續將休息1至2天；原本計畫中的研發新品『滷雞腿飯』最後測試，順勢提早在星期四或星期五重新營業後，預計本月底開賣。」強調「完全不考慮使用冷庫豬肉代替」
🟡高雄「南豐滷肉飯」
營業一甲子的高雄老字號排隊名店「南豐滷肉飯」，南豐滷肉飯建工店將公休到10月27日，記者今（29）日致電至店家，業者強調已恢復營業；而自強夜市裡的總店則在Google地圖標示「配合政府防疫措施，10月24日至10月29日店休」。
🟡高雄「梅家村排骨飯」
同在高雄的排隊便當店「梅家村排骨飯」，堅持使用每日新鮮溫體豬，不採冷凍豬肉，已於臉書社群公布暫停販售排骨飯、魯肉飯，其他餐點照常供應，待豬肉供應恢復後將立即恢復販售。還新推出無骨雞排飯、三杯雞丁飯兩項產品。
🟡雙北「雙月食品社」
《米其林指南》必比登推介名店「雙月食品社」，宣布暫停供應豬肉料理，包含滷肉飯、月亮骨肉、豬耳朵、元氣瘦肉湯四道菜。並公告LINE好友月月抽中獎兌換品項「蒜好好瘦肉湯」調整，和碩店→富士吻仔精華湯、桃機店→黑松露拌麵、其餘門市→枸杞鱸魚湯，若後續瘦肉湯恢復販售，將會調整回贈送原品項。
🟡連鎖「築間集團」幸福鍋物、燒肉Smile等
築間餐飲集團旗下有「築間幸福鍋物」、「燒肉Smile」等超過10個餐飲品牌，宣布「因配合政府政策，維護顧客食品安全，公司旗下品牌皆不使用冷藏豬肉，所有餐點採用冷凍豬肉，待政策恢復正常供應，餐點供應不受影響，敬請安心享用。」
築間表示，旗下品牌所使用的豬肉原料皆經合法管道取得，並依規定附有完整檢疫證明。面對本次防疫措施，公司第一時間即盤點產品供應鏈，全面落實追溯管理。
🟡連鎖「森森燒肉」
森森燒肉公告：「國產豬肉全面下架，即日起，全門市餐廳已全面暫停供應所有國產豬肉餐產品。」強調「相關豬肉品項，我們已迅速完成調度，將暫時符合國際檢疫標準之進口豬肉，或其他高品質食材進行等值替換與調整。我們承諾，產品品質與美味度不受影響。各品牌將嚴格遵循政府所有防疫與衛生規定，杜絕任何食安風險的可能。」
🟡連鎖「八方雲集」、「梁社漢排骨」
八方雲集表示：「本公司使用之肉品皆符合政府規範，目前庫存仍備有歐盟合格肉品，足以滿足數個月的供應需求，並會持續依循政府的應變措施，敬請消費者安心。
為持續照顧消費者需求，本公司正研擬推出已完成研發的全新雞肉配方（雞肉鍋貼、雞肉水餃）以為因應；我們期盼與全體國人攜手共度此次事件的影響。」業者透露，「梁社漢今年還有雞腓力跟番茄牛三寶麵的新品，擁有更多元商品組合」，影響其實不大。
資料來源：中央災害應變中心、黃記魯肉飯、御園坊、阿璋肉圓、阿三肉圓、阿泉爌肉飯、南豐滷肉飯、梅家村排骨飯、雙月食品社、築間集團、森森燒肉、八方雲集、阿明豬心冬粉、福生小食店、鍾記原上海生煎包、巧之味
我是廣告 請繼續往下閱讀
曾經蟬聯多屆米其林必比登推介的「阿明豬心冬粉」，1951年創立，主打豬內臟料理，是許多外地人認為到台南必吃的美食之一，不分平假日門口人潮總是大排長龍的人氣名店，也於臉書粉專表示，因政策因素，堅持新鮮的（食材），所以只能即日起繼續休假，開始營業會在官網公布，「感謝大家的支持與體諒，希望趕快恢復正常生活。」
🟡福生小食店
「福生小食店」也宣告將歇業到11月7日，該店主打肉燥飯、米糕、丸子湯等產品，創立時間可追溯到1962年的「全生小吃」，由其員工出來自行創業，而有了福生小食店。
人氣水餃店「巧之味」也宣布，將從明日10月30日起暫停營業，待恢復屠宰後就正常供應。
🟡台北「鍾記原上海生煎包」
名列米其林指南必比登推介的「鍾記原上海生煎包」同樣在臉書公告，「因無豬肉供應，即日起暫時店休開店營業時間會再公布」。
🟡台北「黃記魯肉飯」
總在晴光市場大排長龍的「黃記魯肉飯」，2024年獲《米其林指南》必比登推介名店，也宣布：「因溫體豬肉市場暫時無法供應，黃記魯肉飯暫時店休數天」，至於要休多久，黃記魯肉飯表示，待肉品恢復供應後開始正常營業。
🟡台北「御園坊」
以水餃聞名的東門市場名店「御園坊」也公告，由於只使用溫體豬肉，考量沒有新鮮溫體豬肉可以包水餃，只能暫時先停包水餃，目前預計這幾天要出的貨可能需要先延後出貨，之後的訂單也跟著順延。
🟡彰化「阿璋肉圓」
標榜使用溫體豬肉超過70年的名店阿璋肉圓表示，只使用當天現宰的台灣溫體豬後腿肉，肉源沒了只能暫時休息，待屠宰場恢復作業後再重新營業。
曾在肉圓節獲三冠王的阿三肉圓表示，「暫停營業兩週，預計於11月8日（週六）恢復營業，官網宅配已付款之訂單皆順延出貨」。透露本店所使用之「切丁豬後腿肉」，是每日由溫體豬肉商手切至特定規格，因此短期內無法以市面上現有之冷凍豬肉取代。
🟡彰化「阿泉爌肉飯」
知名在地小吃「阿泉爌肉飯」表示，「目前所賣的爌肉都是先前囤積的備品，預估本月28日就會賣完，後續將休息1至2天；原本計畫中的研發新品『滷雞腿飯』最後測試，順勢提早在星期四或星期五重新營業後，預計本月底開賣。」強調「完全不考慮使用冷庫豬肉代替」
🟡高雄「南豐滷肉飯」
營業一甲子的高雄老字號排隊名店「南豐滷肉飯」，南豐滷肉飯建工店將公休到10月27日，記者今（29）日致電至店家，業者強調已恢復營業；而自強夜市裡的總店則在Google地圖標示「配合政府防疫措施，10月24日至10月29日店休」。
🟡高雄「梅家村排骨飯」
同在高雄的排隊便當店「梅家村排骨飯」，堅持使用每日新鮮溫體豬，不採冷凍豬肉，已於臉書社群公布暫停販售排骨飯、魯肉飯，其他餐點照常供應，待豬肉供應恢復後將立即恢復販售。還新推出無骨雞排飯、三杯雞丁飯兩項產品。
🟡雙北「雙月食品社」
《米其林指南》必比登推介名店「雙月食品社」，宣布暫停供應豬肉料理，包含滷肉飯、月亮骨肉、豬耳朵、元氣瘦肉湯四道菜。並公告LINE好友月月抽中獎兌換品項「蒜好好瘦肉湯」調整，和碩店→富士吻仔精華湯、桃機店→黑松露拌麵、其餘門市→枸杞鱸魚湯，若後續瘦肉湯恢復販售，將會調整回贈送原品項。
築間餐飲集團旗下有「築間幸福鍋物」、「燒肉Smile」等超過10個餐飲品牌，宣布「因配合政府政策，維護顧客食品安全，公司旗下品牌皆不使用冷藏豬肉，所有餐點採用冷凍豬肉，待政策恢復正常供應，餐點供應不受影響，敬請安心享用。」
築間表示，旗下品牌所使用的豬肉原料皆經合法管道取得，並依規定附有完整檢疫證明。面對本次防疫措施，公司第一時間即盤點產品供應鏈，全面落實追溯管理。
🟡連鎖「森森燒肉」
森森燒肉公告：「國產豬肉全面下架，即日起，全門市餐廳已全面暫停供應所有國產豬肉餐產品。」強調「相關豬肉品項，我們已迅速完成調度，將暫時符合國際檢疫標準之進口豬肉，或其他高品質食材進行等值替換與調整。我們承諾，產品品質與美味度不受影響。各品牌將嚴格遵循政府所有防疫與衛生規定，杜絕任何食安風險的可能。」
🟡連鎖「八方雲集」、「梁社漢排骨」
八方雲集表示：「本公司使用之肉品皆符合政府規範，目前庫存仍備有歐盟合格肉品，足以滿足數個月的供應需求，並會持續依循政府的應變措施，敬請消費者安心。
為持續照顧消費者需求，本公司正研擬推出已完成研發的全新雞肉配方（雞肉鍋貼、雞肉水餃）以為因應；我們期盼與全體國人攜手共度此次事件的影響。」業者透露，「梁社漢今年還有雞腓力跟番茄牛三寶麵的新品，擁有更多元商品組合」，影響其實不大。
資料來源：中央災害應變中心、黃記魯肉飯、御園坊、阿璋肉圓、阿三肉圓、阿泉爌肉飯、南豐滷肉飯、梅家村排骨飯、雙月食品社、築間集團、森森燒肉、八方雲集、阿明豬心冬粉、福生小食店、鍾記原上海生煎包、巧之味