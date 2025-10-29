我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇的二刀流巨星大谷翔平於今（29）日首次在世界大賽以先發投手身份登板，面對多倫多藍鳥展現穩定的投球內容。最終繳出主投6局失4分、被敲6安、飆出6K的成績。在季後賽3場先發中皆完成6局的投球任務。大谷此役在投手丘上多次擦拭汗水，儘管看起來略顯疲憊仍保持專注。首局，他以時速約155公里（96.7英里）的速球讓藍鳥開路先鋒盧克斯（Nathan Lukes）擊出左外野飛球，靠著左外野手赫南德茲（Enrique Hernández）的美技守備收下出局數，大谷也隨即舉手慶祝。接著，他又讓藍鳥二棒小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr. ）三振出局。雖然在2出局後對比薛特（Bo Bichette）投出保送、隨後巴傑（Addison Barger）擊出內野安打，一度形成一、二壘危機，但他穩定控制局勢，讓柯克（Alejandro Kirk）擊出內野飛球結束攻勢，笑容滿面的返回休息區。比賽前3局，大谷順利投出無失分的開局，第2局僅用7球就完成3出局。然而在第3局，道奇以1：0領先，大谷一顆偏高的變化球被小葛雷諾擊出中左方向的2分砲，逆轉比分。即便如此，大谷保持冷靜，讓後續打者出局，將傷害控制在最小。第4局，他更連續三振3位打者，力保不再失分。一直到第6局大谷都只讓藍鳥打者打出零星安打，不過到了第7局大谷在無人出局下讓首棒打者上壘，接著又被敲出二壘安打。因此道奇教練團選擇換投，換上牛棚投手班達（Anthony Banda）。然而班達卻無法守住，讓大谷留下的兩位跑者都回到本壘得分。大谷在前一天經歷延長18局的大賽，單場9次上壘、包含雙響砲的史詩級表現，體能消耗引發外界關注。在昨日比賽中，他在延長11局因右腳出現不自然動作，當時教練羅伯斯（Dave Roberts）與球隊醫療人員立即跑向場邊關注，但大谷仍堅持待在場上，強調只是輕微不適。羅伯斯賽前表示，雖然大谷會照計劃先發，但會視其狀況靈活調整：「我們不會太早下定論，會觀察他的狀態，再做應對。」大谷的表現也證明，即便經歷高強度的前一晚比賽，他仍能在世界大賽舞台上展現「投打二刀流」的價值。