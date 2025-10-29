我是廣告 請繼續往下閱讀

▲九九重陽節被視為「陽氣最盛」的日子，因此有賞菊飲酒、祭祖祈福等習俗，這一天不僅象徵收穫的喜悅，也預示著新的運勢即將到來。（示意圖／取自Unsplash）

九九重陽節被視為「陽氣最盛」的日子，因此有賞菊飲酒、祭祖祈福等習俗，這一天不僅象徵收穫的喜悅，也預示著新的運勢即將到來，命理專欄《搜狐星座》指出，4類人在這重陽節過後，更像是命運的轉捩點，好運將如滔滔江水連綿不絕，福祿雙全。過去一段時間，也許你們經歷了事業上的波折，或是面臨各種挑戰，感覺處處碰壁。但重陽節之後，你們將迎來「柳暗花明又一村」的局面。木星的運作將為你們的事業帶來強勁的助力，那些曾經困擾你們的難題，將會迎刃而解。你們的才能和努力將得到充分的認可，升職加薪的機會大大增加，甚至可能會有新的合作項目找到你們，讓你們的事業更上一層樓。記住，保持積極樂觀的態度，抓住機遇，乘勢而上，就能在事業上風生水起，創造屬於自己的輝煌。重陽節之後，你們將迎來財運的爆發期。「財星」入命，意味著你們將有機會獲得意想不到的財富。這可能是來自投資理財的豐厚回報，也可能是意外之財的降臨，甚至是事業發展帶來的豐厚收入。但切記，不要被突如其來的財富沖昏了頭腦，要理性投資，穩健理財，才能將財富穩固地掌握在自己手中。重陽節過後，你們將會感受到來自貴人的鼎力相助。這些貴人可能是你們的長輩、朋友，也可能是你們的領導或夥伴。他們會在關鍵時刻給予你們幫助和支持，讓你們在事業和生活中少走彎路，順利解決難題。因此，要積極拓展人際關係，珍惜身邊每個朋友，多與人溝通交流，才能更能獲得貴人的幫助。屬豬的朋友通常樂觀開朗，熱愛生活。家庭對你們來說，一直都是最重要的港灣。重陽節之後，你們的家庭運勢將會顯著提升——家宅安寧，家人和睦，彼此之間充滿愛和體諒。你們可能會迎來一些喜慶的家庭事件，例如添丁進口，或者家庭成員關係得到進一步改善。這段時間，多花時間陪伴家人，用心經營家庭關係，才能讓這個溫暖的港灣更牢固，讓幸福更久。