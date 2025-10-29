我是廣告 請繼續往下閱讀

有「教育界王力宏」之稱的國立台北教育大學許姓教授，近日遭人爆料私生活混亂，指他明明已婚，卻疑似劈腿多名女性，包括女老師、女校長，甚至女學生共12人，質疑把杏壇當「後宮」，對於外界指控，許男低調回應「子虛烏有」，不願多談，並懷疑自己遭人安裝追蹤器，已向警方報案處理。據了解，許教授因外型高挑、氣質陽光，再加上參與國小教科書編撰、全台巡迴演講上千場，逐漸打響知名度，也因此被封為「教育界王力宏」，深受不少女老師喜愛。一名自稱與許男交往過的A小姐向《鏡週刊》爆料，表示因感情遭冷落起疑，調查後驚覺許男同時與多名女子交往，對象橫跨工作夥伴、網紅作家及出版社女編輯。A女指出，許男不僅常帶人出入飯店、溫泉旅館過夜，甚至有時帶回家中，同一週內還與3名不同女子共度夜晚。另一名已婚的B小姐也爆料，表示她在教師研習會中結識許男，因對方頻頻噓寒問暖而陷入情網，進而展開婚外情。不過，B女在一次演講中發現許同時與另一名C小姐交往，兩人事後比對才驚覺，許男對「人妻」特別感興趣，甚至利用對方害怕曝光的心態反覆劈腿，分手時更有一套「標準SOP」應對流程。B小姐說，她決定站出來揭露內情，就是為了避免更多女性受害。呼籲國立台北教育大學及教育部正視此事的嚴重性，嚴加調查，別再讓許男繼續恣意妄為。針對指控，許教授向《鏡週刊》回應「子虛烏有」，還說近期懷疑被裝追蹤器，已經報警處理。