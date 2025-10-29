我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）世界大賽第4戰於今（29）日開打，洛杉磯道奇推派日本二刀流球星大谷翔平掛帥先發，雖然在前2局有效壓制多倫多藍鳥打線，不過到了3局上遭到小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）2分砲狙擊，也讓他打破了自己的季後賽全壘打紀錄與藍鳥隊史季後賽最多轟紀錄。在昨（28）日比賽中由於陣中強棒「春天哥」史普林格（George Springer）在第7局揮棒時拉傷右側，感到不是後退場，也確定在第4戰無法出賽，陣中另外一位強打小葛雷諾也必須帶領打線突破道奇投手群，力拼在第4戰追平戰局。藍鳥在第4戰也做出打線變動，將由比薛特（Bo Bichette）改任指定打擊、排在第3棒，盧克斯（Nathan Lukes）則頂上首棒位置，期待這樣的打序調動，能將史普林格的缺戰影響降至最低。對於系列賽處於1：2落後的藍鳥，要再面對大谷翔平的投球勢必將會是一大考驗，在比賽前段處於0：1落後的藍鳥，小葛雷諾在3局上半跳了出來，在盧卡斯（Nathan Lukes）敲安上壘後，小葛雷諾相中大谷翔平的一顆橫掃球，一棒打向左外野形成一支2分砲，瞬間將比分超前為2：1。這一擊也寫下小葛雷諾單季個人季後賽全壘打的新高，也超越藍鳥傳奇球星卡特（Joe Carter）與包提斯塔（José Bautista），成為球隊史上季後賽全壘打最多的球員。