美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）昨（28）日進行的世界大賽第3戰，雙方一路打到18局道奇才以弗利曼（Freddie Freeman）的再見全壘打以6：5驚險獲勝，不過在比賽過程中，主審的好球判覺也引發討論，尤其在2局上的判決，更是導致壘上跑者誤以為是保送而遭到牽制出局，對此藍鳥總教練施奈德（John Schneider）也對主審韋格納（Mark Wegner）的延遲好球判決表達強烈不滿。2局上半，當時藍鳥靠著比薛特（Bo Bichette）敲安上壘，下一棒的瓦修（Daulton Varsho）與格拉斯諾（Tyler Glasnow）僵持到1好3壞的情況下，格拉斯諾的一顆偏高位置的速球一進來，讓打者瓦修認為是壞球，便轉身準備上壘，不料下一刻主審卻判定為好球。這時位在一壘的跑者比薛特疑似是受到打者瓦修的動作影響，以為是保送，將要往二壘推進時，剛接到回傳球的格拉斯諾也在捕手史密斯（Will Smith）的指揮下傳向一壘完成牽制，雖然瓦修最終仍成功保送上壘，但也因為這個狀況，影響了藍鳥在2局上的進攻氣勢。藍鳥總教練施奈德在接受《福斯體育》訪問時表示，那是一個非常延遲的判決，而且很明顯。他也強調主審當下沒有做出明確動作，瓦修自然以為是壞球，比薛特也跟著反應，我只是希望他能在這樣高張力的比賽環境中動作快一點、明確一點，讓場上球員知道實際情況。施奈德提到，當瓦修丟下球棒、開始脫護具的動作，讓跑者自然會以為那是一顆壞球，這種情況真的很尷尬，你不希望這種誤判影響比賽走向，但也希望最終勝負由球員實力決定。