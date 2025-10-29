我是廣告 請繼續往下閱讀

▲世界大賽G4，洛杉磯道奇鏖戰18局擊敗多倫多藍鳥，大谷翔平單場4安打、5保送、總計9次打擊全上壘，締造歷史紀錄，而他在16小時後，還以二刀流身分出戰。（圖／美聯社／達志影像）

▲大谷翔平以第一棒、指定打擊身份先發上陣，全場4打數4安打、2支全壘打、2支二壘打與4次申告敬遠，總計8度上壘，正式寫下美國職棒149年來、季後賽史上首位單場8次上壘的球員，堪稱空前紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

世界大賽今（29）日迎來第4戰，美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇的大谷翔平在主場對戰多倫多藍鳥隊，以第一棒、先發投手身份再度登場。雖然僅休息約16小時，大谷仍展現驚人的意志力，延續前一戰的傳奇表現，同時締造世界大賽全新紀錄。在首局首打席，大谷面對藍鳥先發投手、2020年賽揚得主比柏（Shane Bieber），在滿球數情況下選到保送上壘。這是他自上一場比賽連續6次獲得保送，寫下世界大賽新紀錄，同時追平大聯盟季後賽紀錄。至此，大谷已經連續11次上壘，持續改寫世界大賽紀錄，距離締造新的季後賽最長紀錄僅一步之遙。而季後賽最長紀錄是隊友蒙西（Max Muncy）創下的連12打席上壘。首局登上投手丘的大谷，雖被敲出1支安打並投出1次保送，但仍順利無失分退場，展現「二刀流」的穩定實力。回顧前一天的經典大戰，道奇與藍鳥鏖戰18局、歷時6小時39分鐘，最終由佛里曼（Freddie Freeman）轟出再見全壘打，道奇驚險奪勝、系列賽取得2勝1敗領先。那場比賽雙方共動用44名球員，道奇甚至讓兩天前才完投9局的山本由伸在牛棚熱身，展現球隊「總動員」的決心。而大谷在那場比賽可說締造「傳說級」表現。前4打席分別敲出二壘安打以及雙響砲，4打數4安打、3打點。隨後保送。他單場9個打席9次上壘，創下季後賽新紀錄，同時單場4支長打的表現，更追平自1905年以來、睽違119年的世界大賽紀錄。比賽結束時已是當地晚間11點50分，大谷因比賽中右腳抽筋，仍在場館進行治療至凌晨。儘管身體明顯疲憊，大谷仍在賽後受訪時展現鬥志表示：「最重要的是球隊贏球，自己的表現以後再回頭看就好。現在要立刻切換心態，準備明天的登板。」道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）也在今日的賽前記者會上透露，大谷的狀況「看起來不錯」，但球隊將隨時觀察他的身體反應，同時表示道奇今晚目標明確就是「全員總動員、力拚聽牌