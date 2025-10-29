我是廣告 請繼續往下閱讀

MLB世界大賽G3，洛杉磯道奇跟多倫多藍鳥鏖戰18局，才以6：5艱辛勝出，17局時，前一戰完投9局奪勝的道奇日籍強投山本由伸，出現在牛棚區練投，險些「中一日」登板，引發外界關注，被美國球迷盛讚他有「無限體力條」，山本由伸今（29）日賽前則表示，「我們當時沒有投手了，所以我只能上場。我感覺身體狀況很好，所以我主動說，自己準備好了。」道奇、藍鳥G3總時長6小時39分鐘，為世界大賽史上第2長的比賽，兩隊共花費19名投手接力完成，道奇不含先發投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow），已經燒掉多達9名牛棚投手，比賽直到第17局，山本由伸向教練團主動請纓上陣，並脫掉熱身外套前往牛棚區練投。總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後坦言，山本由伸就是這場道奇會推出的最後一任投手，「如果比賽進行到第19局，他就會上場投球。」「我們當時沒有投手可用了，所以我只能上場。我感覺身體狀況很好，所以我主動說，自己準備好了。」山本由伸補充道，「為了能在這樣的比賽中投球，我練習了好幾年，弗里曼（Freddie Freeman）那支全壘打，對我來說幫助很大。」道奇傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）也稱讚山本由伸，「我忍不住要提一下山本。他說：『我能做到！』，這簡直太不可思議了。」克蕭笑說，「我的意思是，他2天前才投了1場完整的比賽，然後飛回洛杉磯，凌晨4點到達，只休息了1天，就說：『我能投球』。」