▲班達接手大谷留下2名跑者，都無力守成，最終僅投0.2局失2分就退場。（圖／美聯社／達志影像）

MLB世界大賽G4，洛杉磯道奇繼續在家迎戰多倫多藍鳥，世界巨星大谷翔平前六局僅失2分優質先發，續投第七局被敲雙安後退場，接替的牛棚左投班達（Anthony Banda）無力止住藍鳥攻勢，讓大谷多丟2分，後續緊急上場的老將崔南（Blake Treinen）僅投0.1局被敲雙安，道奇也瞬間陷入1：6落後，讓球迷砲轟他們是「絕望組」。大谷翔平上戰18局大戰打好打滿，本場在僅休息16小時候先發二刀流出戰，前六局表現穩定，僅被小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）敲出兩分砲失分，但續投第七局，先後被瓦修（Daulton Varsho）、克萊門特（Ernie Clement）敲出安打後退場，由火球男班達接手，但他一接手就被打出安打，後續讓兩名跑都回壘，僅投0.2局被打出1安打、1保送後退場。道奇此時已經陷入3分落後，比賽仍未絕望，崔南接替後又被打出雙安，失分記在班達手上，該局藍鳥一口氣打了一輪，最終收下單局4分大局。班達、崔南季後賽出賽6場防禦率高達10.38、崔南則為8.31，在比賽中段上場完全無法帶來安心感，讓球迷怒轟他們不是「勝利組」、也不是「敗戰組」，而是「絕望組」。