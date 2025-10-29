我是廣告 請繼續往下閱讀

▲球迷眼見無法看到大谷豪邁揮棒，也痛罵藍鳥總教練施奈德，「懦夫、不敢跟大谷正面對決。」（圖／美聯社／達志影像）

MLB世界大賽多倫多藍鳥陷入1勝2敗落後，賽前記者會總教練施奈德（John Schneider）被問到是否打算對洛杉磯道奇世界巨星大谷翔平展開「保送戰術」時，雖未給出肯定答案，但也語帶玄機地表示，「有時候閃過他，跟其他人對決會是更好的選擇。」此話一出，引發球迷不滿，直言施奈德是懦夫。藍鳥與道奇G3一路鏖戰到18局，總耗時長6小時39分，創下世界大賽史上第2長紀錄，最終藍鳥以5：6吞敗收場。G4賽前記者會上，有記者問到施奈德，「你提到保送大谷翔平的可能性，你會打算從第一局開始就這麼做嗎？」 施耐德回答：「我們還沒決定。」大谷翔平在G3前4打席通通敲出長打，包含2支全壘打、2支二壘安打，接下來直到比賽結束的5個打席，大谷全部都被保送，就連17局第9個打席，已經2人出局、一壘有人情況下，施耐德依舊選擇保送大谷翔平，面對下一棒的貝茲（Mookie Betts），而這個戰術最後也成功，貝茲打出一壘方向高飛球遭接殺。施耐德說道：「大谷是一位出色的球員。有時我會覺得，讓投手和其他打者交手會更好。」當被問及藍鳥是否會繼續維持對大谷的「保送戰術」發展時，施耐德則給出肯定答案：「是的。」例行賽期間，施耐德在面對美聯東區勁敵洋基主砲賈吉（Aaron Judge）時，讓投手對其投出7次保送，為所有球隊中保送次數最多的，大谷本戰恐得繼續面對藍鳥祭出的「保送戰術」，而球迷眼見無法看到大谷豪邁揮棒，也痛罵施奈德，「懦夫、不敢跟大谷正面對決。」、「從首局就保送？你汙辱了棒球之神」