聖誕老公公今年也有通過台灣超興奮！國防部發文證實

根據北美防空司令部（NORAD）數據，聖誕老人在24日晚上10時41分經過台北

▲北美防空司令部（NORAD）的聖誕老公公追蹤器，顯示雪橇在台灣時間24日晚間22點41分抵達台灣台北上空。（圖／NORAD）

聖誕老公公追蹤器是什麼？是真的「廣告意外造成70年歷史」

同一時間Google搜尋關鍵字「聖誕老公公追蹤器是真的嗎」暴漲4900%

結果報紙廣告上誤將電話印錯了，上面是北美防空司令部（NORAD）的電話號碼，導致當時司令部接到大量小朋友來電。

▲北美司令部的聖誕老公公追蹤器起源，是因為一則邀請小朋友打給聖誕老人的廣告搞烏龍，誤植電話，導致1955那年司令部接到小朋友大量來電。（圖/NORAD）

下令所有工作人員替孩子們解答「聖誕老人位置」，

後來就發展成「聖誕老人追蹤器」的模樣

，司令部甚至成立「Official NORAD Tracks Santa」，每年都透過高科技雷達系統分享

聖誕老公公追蹤器不只北美司令部有！Google、全球航班網也有

▲Google在2004年也推出自家「Google聖誕老人追蹤器（Google Santa Tracker）」，還可以玩小遊戲，相當逗趣。（圖/Google Santa Tracker）