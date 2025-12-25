一年一度聖誕節到來，你有沒有跟著一起追蹤「聖誕老公公」蹤影？每年平安夜時，聖誕老公公都會從家鄉格陵蘭出發，駕駛麋鹿雪橇開始環遊世界，送給孩子們各種禮物，台灣也在昨（24）日平安夜晚間22時41分通過台北，讓許多第一次追蹤聖誕老公公的民眾相當興奮，但也有很多人困惑：「聖誕老公公追蹤器是真的嗎？」、「聖誕老公公追蹤器是什麼？」沒想到這背後跟一場電話烏龍有關，自此開始延伸出三種聖誕老公公追蹤器版本，最久歷史更是有70年啊！
聖誕老公公今年也有通過台灣超興奮！國防部發文證實
每年平安夜追蹤聖誕老公公已經成為不少人例行公事，台灣國防部也特別在社群X表示，根據北美防空司令部（NORAD）數據，聖誕老人在24日晚上10時41分經過台北，祝大家2025聖誕節快樂！讓不少台灣民眾超興奮表示「我跟到了！盯著好久」、「我也跟到聖誕老公公經過了！感覺得到滿滿的祝福」、「好開心！最喜歡聖誕節了，聖誕老公公超萌的」。
聖誕老公公追蹤器是什麼？是真的「廣告意外造成70年歷史」
《NOWNEWS》記者今年可是第一次追聖誕老公公，由於實在太好奇這到底是什麼東西，於是上網搜尋資料，結果令人感到爆笑的是，同一時間Google搜尋關鍵字「聖誕老公公追蹤器是真的嗎」暴漲4900%，可別說還真的不是只有記者自己好奇而已呢！
經過資料查詢後，這個聖誕老公公追蹤器是真實存在的，但沒有聖誕老公公啦（不要告訴小朋友）！這個追蹤器最早起源於1955年一通烏龍電話，當時美國媒體《科羅拉多斯普林斯新聞報》邀請小朋友們打電話給聖誕老人，結果報紙廣告上誤將電話印錯了，上面是北美防空司令部（NORAD）的電話號碼，導致當時司令部接到大量小朋友來電。
當時美國空軍指揮官舒普（Harry Shoup）為了滿足孩子們的期待，下令所有工作人員替孩子們解答「聖誕老人位置」，後來就發展成「聖誕老人追蹤器」的模樣，司令部甚至成立「Official NORAD Tracks Santa」，每年都透過高科技雷達系統分享，在平安夜追蹤聖誕老人發送禮物軌跡、送出幾份禮物等，後續也就變成傳統，歷史已經長達70年。
聖誕老公公追蹤器不只北美司令部有！Google、全球航班網也有
除了北美司令部有「聖誕老公公追蹤器」之外，還有兩平台也有，不過抵達時間上會有些微誤差。像是2004年Google就推出「Google聖誕老人追蹤器（Google Santa Tracker）」，除了可以追蹤聖誕老公公在世界各地行蹤之外，還可以玩小遊戲，讓你邊追蹤又不無聊，今年Google版聖誕老公公是在24日晚間23時10分抵達台灣。
另外還有全球航班追蹤網站「Flightradar24」，只要在搜尋欄輸入「SANTA1」或「HOHOHO」，就能馬上查到耶誕老人的即時位置與紅色航跡線，今年這版本是在台灣時間24日傍晚17點37分通過台灣東部海域上空。看完聖誕老公公追蹤器介紹是不是很有趣呢？如果今年你沒有追到聖誕老公公，明年平安夜不要再錯過囉！
資料來源：Google聖誕老人追蹤器、北美司令部、Flightradar24
我是廣告 請繼續往下閱讀
每年平安夜追蹤聖誕老公公已經成為不少人例行公事，台灣國防部也特別在社群X表示，根據北美防空司令部（NORAD）數據，聖誕老人在24日晚上10時41分經過台北，祝大家2025聖誕節快樂！讓不少台灣民眾超興奮表示「我跟到了！盯著好久」、「我也跟到聖誕老公公經過了！感覺得到滿滿的祝福」、「好開心！最喜歡聖誕節了，聖誕老公公超萌的」。
《NOWNEWS》記者今年可是第一次追聖誕老公公，由於實在太好奇這到底是什麼東西，於是上網搜尋資料，結果令人感到爆笑的是，同一時間Google搜尋關鍵字「聖誕老公公追蹤器是真的嗎」暴漲4900%，可別說還真的不是只有記者自己好奇而已呢！
經過資料查詢後，這個聖誕老公公追蹤器是真實存在的，但沒有聖誕老公公啦（不要告訴小朋友）！這個追蹤器最早起源於1955年一通烏龍電話，當時美國媒體《科羅拉多斯普林斯新聞報》邀請小朋友們打電話給聖誕老人，結果報紙廣告上誤將電話印錯了，上面是北美防空司令部（NORAD）的電話號碼，導致當時司令部接到大量小朋友來電。
聖誕老公公追蹤器不只北美司令部有！Google、全球航班網也有
除了北美司令部有「聖誕老公公追蹤器」之外，還有兩平台也有，不過抵達時間上會有些微誤差。像是2004年Google就推出「Google聖誕老人追蹤器（Google Santa Tracker）」，除了可以追蹤聖誕老公公在世界各地行蹤之外，還可以玩小遊戲，讓你邊追蹤又不無聊，今年Google版聖誕老公公是在24日晚間23時10分抵達台灣。