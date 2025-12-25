聖誕節快樂！12月25日除了是國定假日「行憲紀念日」，也是許多人期待的聖誕節，祝福訊息在各大群組、聊天室洗版，《NOWNEWS今日新聞》特別整理「聖誕節貼圖、聖誕節長輩圖、聖誕節快樂圖片」，一次推出25張多種風格的聖誕節快樂圖片，精選17組LINE聖誕節貼圖免費下載，讓你一鍵傳送溫馨祝福。
🟡LINE聖誕節貼圖免費下載！17組全部不用錢
聖誕節到來，LINE在聊天室輸入關鍵字「聖誕節、Xmas」會出現聖誕節特效，12月31日上午10時開始，打開LINE聊天室還會下雪。不只如此，許多企業品牌都推出免費的聖誕節貼圖，包括應景的聖誕樹、可愛麋鹿、聖誕老公公都有，多達17組聖誕節貼圖全部不用錢，一鍵就能快速傳送祝福，實用又方便。（點此下載本周完整41組）
📍富邦 × 卡卡の萌萌柯基 迎新年狗來富！（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/23
📍金爸爸×超級羽毛蛋：2026全員作伙迎新年（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/22
📍拒絕努力 認真躺平 KYOnline圈養你（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/22
📍LINE購物品牌名店 × 一顆兔兔（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/22
📍鯊到基隆（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/15
📍來自布拉蘇絲的冬日祝福（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/09
📍LINE購物夯話題 x 過冬a棉花糖汪汪（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/08
📍LINE購物直播 × 神秘狗（⬇️點此下載）
下載期限：2026/12/31
📍海瑞溫斯頓 歡慶佳節（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/04
📍黑熊的生活日常（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/15
📍路易威登佳節限定貼圖（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/15
📍台北捷運 捷米（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/16
📍Ralph Lauren Polo Bear Holiday 限定貼圖（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/15
📍台新銀行×奧樂雞 夢幻聯名動態貼圖（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/15
📍UG × UU：Uni說悄悄話（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/15
📍LINE禮物 × 蘇蘇柴（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/08
📍金鑽潮玩 快樂小雞（⬇️點此下載）
下載期限：2025/12/25
🟡2025聖誕節快樂圖片、早安長輩圖25張免費下載
聖誕節貼圖用不夠，《NOWNEWS今日新聞》特別製作25張聖誕節快樂圖片，包括水彩風、復古像素、現代設計、日式浮世繪風等各式風格，全部免費下載不用錢，手機長按即可另存到相簿，電腦版按右鍵也能另存圖片，快透過聖誕節圖片傳送祝福給親友，25張聖誕節圖片一次看：
25張聖誕節圖片、聖誕節長輩圖點此下載全部
