新銳創作歌手王ADEN近日深陷輿論風暴，起因是一場校園演唱會中，因面對女學生誤闖舞台互動時表情與反應引發爭議，事件持續發酵後，不僅社群討論失控，更直接衝擊工作行程，原本已敲定的台北、宜蘭跨年演出，已先後遭主辦單位撤換，等同宣告他在今年跨年檔期全面缺席，今（25）日更被爆出他在後台排場過大，現場卻乏人問津被工作人員當笑談的幕後糗事。王ADEN在跨年演出遭撤的同時，圈內也開始出現更多負面聲音，根據《鏡週刊》報導，有幕後工作人員私下透露，王ADEN先前受邀參加大型活動演出時，在後台準備期間曾對工作人員提出「媒體須先提供訪綱、經本人確認後才願意受訪」的要求。該名人士指出，這類規格多半出現在一線大咖身上，對於仍在累積曝光度的新生代歌手而言，相當罕見，也讓現場人員一度錯愕。知情人士進一步指出，演唱會後台的媒體聯訪，通常僅是簡短分享演出心得，目的在於替活動與藝人增加曝光，連天王、天后也多半配合，鮮少設下門檻，然而當天現場根本沒有任何媒體表達採訪王ADEN的意願，讓工作人員只能私下當作趣聞笑談，這段「排場過大卻無人問津」的插曲，如今隨著王ADEN炎上，也被重新翻出討論。回顧整起風波，王ADEN原本被外界視為具潛力的新星，卻因校園演出中對學生露出不耐神情、未即時安撫現場氣氛而遭猛烈批評，事後他雖然解釋自己原本規劃大動作表演，卻因突發狀況被迫中斷，但這番說法不僅未能平息爭議，反而被部分網友解讀為將責任推給未成年學生，進一步被貼上「大頭症」、「沒風度」的負面標籤。隨著跨年演出接連被撤，加上幕後人員爆料持續流出，王ADEN的形象已明顯受創，業界人士分析，演藝圈對新人向來高度觀察「態度」與「合作度」，一旦被認定難以配合，將直接影響未來邀約與曝光機會。資料來源：