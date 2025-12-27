25歲歌手王ADEN在校園演唱中的臭臉事件延燒，如今被取消跨年演唱資格，人氣暴跌，就像他在道歉聲明中提到的「大家都只是運作中、學習中的的人類而已」，之前他發專輯登上《小姐不熙娣》，自認是小屁孩，用字也都很不恰當，講話聲音被小S說像很沒內涵的人。

▲王ADEN爭議不斷。
▲王ADEN爭議不斷。 （圖／王ADEN臉書）
王ADEN事件延燒　講話被小S說沒內涵

王ADEN之前上《小姐不熙娣》，因為有著濃眉大眼，被小S問是不是原住民，他說，「我是平地人，但我超愛原住民。」更透露自己交往過原住民的女友，只是後來分手，因為自己比較難達成對方的「願景」，因為自己屬於很像出去「幹活」的類型，把小S聽得一愣一愣。

王ADEN才解釋，對方是希望能有多一點時間追劇、吃飯，但他是想要工作，派翠克馬上幫解釋，「闖蕩啦！」小S直言，「你講話聲音很扁，很難想像你的歌聲是什麼。」王ADEN一開口唱歌，全場立刻鼓掌，連小S都誇獎，接著不忘再虧，「差很多欸，你講話聲音很扁，很像沒內涵的人。」把眾人逗樂。

王ADEN「無法大跳」發脾氣！跨年工作慘被取消

回顧事件，王ADEN日前在校園演唱會上準備演唱〈雙重人格〉，結果遇到女學生衝上台跳舞，搶走他的風采，讓他當場跳不下去；事後王ADEN更拍影片說自己確實有受到影響，但要粉絲不要去怪女學生，此言一出，立刻造成反效果，女學生遭到網暴，承受極大壓力，還出面跟王ADEN道歉。王ADEN也因此被質疑是在公審女學生，台北、宜蘭的跨年演唱會工作都被取消。

