我是廣告 請繼續往下閱讀

▲小S（如圖）曾開玩笑說，王ADEN講話的聲音像是「很沒內涵的人」，讓網友直小S根本是預言家。（圖／小姐不熙娣YT）

歌手王ADEN日前唱校園演唱會時，因不滿女學生衝上台伴舞，直接蹲在地上臭臉不唱，畫面曝光引發網友撻伐，王ADEN台北、宜蘭跨年演出接連被取消。王ADEN近年來人氣飆升，受到許多粉絲喜愛，商演、節目邀約不斷，如今形象翻車，他過去在《小姐不熙娣》的片段也被翻出，當時主持人小S開玩笑說，他講話的聲音像是「很沒內涵的人」，讓網友直呼：「小S根本是預言家。」王ADEN唱紅〈想了妳6次〉、〈妳是我寶貝ㄟ〉等歌曲，成為百萬流量歌手，先前他登上《小姐不熙娣》，現場演唱高爾宣的〈Without You〉，讓全場聽了陶醉。不過小S聽完卻忍不住虧，你唱歌的聲音跟講話差很多耶，直言他講話的聲音很扁，很像那種「很沒內涵的人」，但唱起歌來又覺得是很有內涵的男生，覺得比較有感情。如今，王ADEN因校唱事件翻車，網友也翻出這段對話，驚呼：「S真的很會看人」、「小S是人間算命仙，看人很準」、「真的是預言家」、「小S真是人間清醒+預言大師」。事實上，小S過去在節目中多次神預言，包括日前爆出不倫戀的粿粿，當時她與范姜彥豐一同上節目，小S直接提問：「你們是不是覺得這輩子已經結婚了，不可能有出軌這種事發生？」粿粿語氣堅定地說，好像是耶，沒想到馬上就被打臉。除此之外，小S主持《康熙來了》時，好姐妹阿雅提到未來夢想，小S開玩笑幫她回答：「跟喇嘛談戀愛。」讓阿雅當時聽了大翻白眼，不過在10年後，阿雅真的嫁給了還俗的活佛老公西藏第七世竹慶本樂仁波切。王ADEN繼昨日台北市政府觀光傳播局宣布取消他的跨年演出後，宜蘭市跨年今也宣布不給唱，表示：「基於安全及秩序考量，並避免模糊活動主軸，將安排其他節目內容替代。」