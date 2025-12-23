我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王ADEN（如圖）近期到校園演唱，因為有同學突然上台和他一起跳舞，他自覺受到干擾，突然到旁邊蹲下、擺臭臉，本人事後發澄清影片，檢討自己當下的反應不完美，呼籲不要攻擊該位學生。（圖／王Aden臉書）

創作歌手王ADEN近日受邀到校園演唱，一名女高中生在師長指示下到舞台上熱舞，王ADEN見狀立刻蹲下、擺臭臉，被網友砲轟修養不足，且轉發影片形同在公審女同學，此事件連帶影響他參加2026年台北跨年晚會的演出資格，對此，《NOWnews今日新聞》詢問王ADEN經紀公司，對方發聲明，駁斥有霸凌女學生之意，「發那部影片的本意，是檢討自己當下在台上的臨場反應，並不是希望同學或任何人因此被放進討論，更絕對不可能是煽動網路而去傷害同學。」針對遭批評轉發學生跳舞影片，如同公審未成年人，以及當天在台上擺臭臉的反應，王ADEN在聲明中解釋，轉分享該部影片的原意是在檢討自己當下在台上的臨場反應，並不是希望該名女同學或任何人因此被討論，更不可能有煽動網路輿論而去傷害同學的意思，「因此這部分我重新檢視了自己在表達上的分寸。」王ADEN表示，往後在舞台上的每一次選擇，都會提醒自己，所有的選擇影響的不只是表演本身，也包含大家的感受，「我和團隊也已經討論過，接下來不會再在這裡或其他社群上回應這件事，希望事情就停在這邊，不再對任何人造成傷害，不再延伸。」事起王ADEN受邀到學校參加耶誕演唱會，一名女學生在老師慫恿下上台和偶像共舞，但王ADEN一見到同學，隨即停止演出，走到一旁蹲下，一臉嚴肅，完全沒有笑容，氣氛一度尷尬，事後影片被瘋傳各大社群，王ADEN遭質疑氣度太低、耍大牌、沒禮貌。王ADEN後來在個人粉專轉發該段爭議影片，並親自澄清學生有傳私訊道歉，自己也已錄音回覆，稱學生跳得很好，他沒有生氣，以及表演前半段因為下雨，他沒有大跳該首歌曲的舞步，但遇到同學突然衝上舞台，他受到影響，才會去旁邊蹲下，「我沒辦法在第一次被衝上台的觀眾做出完美的反應...我判斷需要學習的我就會去學習」，要網友罵他沒關係，不要攻擊該名學生。謝謝大家這幾天的關心。發那部影片的本意，是檢討自己當下在台上的臨場反應，並不是希望同學或任何人因此被放進討論，更絕對不可能是煽動網路而去傷害同學。因此這部分我重新檢視了自己在表達上的分寸。往後在舞台上的每一次選擇，我都會提醒自己，所有的選擇影響的不只是表演本身，也包含大家的感受。我和團隊也已經討論過，接下來不會再在這裡或其他社群上回應這件事，希望事情就停在這邊，不再對任何人造成傷害，不再延伸。再次感謝大家王ADEN愛騰音樂有限公司