我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李友廷發表對王ADEN事件看法。（圖／李友廷IG@left7892）

25歲新生代歌手王ADEN（本名王淯騰），日前在校園演出到一半，一名女學生被老師拱上台跳舞，王ADEN看到後馬上暫停表演，並蹲到一旁擺臭臉，遭批評沒風度，雖然王ADEN多次道歉，仍無法平息網友怒火，導致台北跨年演出舞台也慘遭取消。而事件延燒多天後，今（23）日歌手李友廷在社群發表看法，直言留言可以殺死人，「這就是網暴沒有錯喔」，表示每天打開Threads都滿滿無力感。李友廷在今日發文表示很多人舉著正義的大旗，而發洩自己日常的悶氣，「螢幕後面當分母去稀釋傷害別人的罪惡感，公眾人物當說法來不把人當人看」，無奈喊：「我們真的只能在這種地方團結嗎？一起霸凌一個還手不了的人？」直言「這就是網暴沒有錯喔」。雖然文中沒有提到任何人，但被大批網友猜測是在聲援王ADEN。對此，李友廷也回覆網友留言，「我覺得他們兩個人都是這次事件的受害者，而造成妹妹傷害的其實也是另一群吃瓜群眾，被網暴的人不可能不在乎的，那是關掉手機也躲不掉的心理傷害，一輩子對人性從此恐懼，任何假借受到傷害而振振有詞出征別人的人，才是這次事件真正的凶手」，直言：「我們在網路上的每則留言，是真的有可能殺死一個人的」，喊話大家用心、用善意思考一下。不過這段文字，也沒有平息輿論，李友廷也開始被網友出征，「完美示範什麼叫引火燒身」、「最討厭這種偽善自以為是的人，他不也是躲在螢幕後面，輕飄飄的評論被害者和加害者」，認為李友廷是在為王ADEN帶風向。另一派則認同李友廷的發言，認為網友應該適可而止，不要為了罵而罵。而目前李友廷已將該篇貼文刪除。王ADEN近幾年人氣飆漲，商演、校園演出邀約不斷，日前也登上新北耶誕城演出。如今因態度不佳，遭到網友抵制，王ADEN也澄清，已檢討自己當下台上的臨場反應，並不希望同學或任何人因此被放進討論，更不可能是煽動網路而去傷害同學。另外針對這次的風波，王ADEN和團隊討論過，接下來不會在其他社群上回應這件事，希望事情就停在這邊，不再對任何人造成傷害、不再延伸。