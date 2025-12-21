才剛在新北耶誕城參與演出的歌手王ADEN，近期在校園開唱時意外引發爭議。當時有學生突然被老師拱上台和他一起跳舞，王ADEN當場走到旁邊蹲地並擺出臭臉，此舉立刻在網路上遭酸爆。儘管他事後發影片解釋，因為演出前面下雨讓他沒辦法大跳，後來又遇到同學上台，影響他表現，最後補上完整舞蹈畫面給同學，但網友並不買單，紛紛舉出麥可傑克森、李聖傑、謝金燕等大咖遇到突發狀況仍敬業演出的例子，嚴厲批評他：「偶像的氣度決定了事業的高度。」
學生熱血衝上舞台 王ADEN突然到旁邊蹲下
從影片可看見，王ADEN當時正在舞台上熱力唱跳，
一名學生突然衝上台和王ADEN一起跳舞。看得出來這名學生對他的舞步很熟悉，但王ADEN沒有一起互動， 而是隨即停止表演，直接在舞台一旁蹲下觀看，臉上也沒有笑容，氣氛一度尷尬。
王ADEN在社群平台發布影片澄清，
表示自己前面因為下雨，沒有大跳，但遇到同學突然衝上舞台，他受到影響，才會去旁邊蹲下。他表示，覺得自己不應該這樣，隨後補上了一段自己在後台重新跳該段舞蹈的影片。他也解釋他覺得這名同學沒有情緒反應，不過網友並不買單，反而引發反彈，認為這段影片的內容，顯然是在跟學生計較。
遇到粉絲亂入 麥可傑克森、李聖傑、謝金燕他們都怎麼應對？
王ADEN並不是第一個表演中途突然有非預期人士參與的歌手，過去麥可傑克森曾遇過，他搭乘吊臂升降台升高表演時，突然有粉絲衝上吊臂，隨著吊臂升起，麥可傑克森全程緊抱、保護粉絲，避免墜落，同時也沒有中斷演出，一樣把歌唱完，令人印象深刻。
李聖傑也曾在錄影現場遇到粉絲突然衝上台，和他牽手、一起唱歌，他雖然一度感到驚嚇，但是還是帶著笑容把歌唱完，最後主持人庾澄慶輕描淡寫地問了一句：「請問您找哪一位呀？」現場完全沒有任何尷尬，反而變成另外一種效果。
謝金燕也曾經在戶外演唱〈練舞功〉時，遇到粉絲突然上台狂跳舞，讓她一度笑到唱不下去，把麥克風遞給另外的觀眾唱，最後她還對跳舞的粉絲大喊：「加油！加油！」幽默化解，現場也都笑了。
突然闖入王ADEN舞台 校方、學生已道歉
針對這次風波，據了解，學校和該名學生已向王ADEN道歉。也因此他發布的影片，網友認為沒有誠意，有人直指，「如果不是因為這位學生，我還不知道你是誰」、「有人會跳你的舞，應該要開心」、「同學突然上台跳舞可能很沒禮貌，但你一起跳會更好」、「你去旁邊蹲下，只會讓人覺得很驕傲，背對觀眾」。
