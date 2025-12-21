我是廣告 請繼續往下閱讀

▲歌手王ADEN（如圖）近期到校園演唱，因有同學突然上台和他一起跳舞，他受到干擾，突然到旁邊蹲下擺臭臉，事後發澄清影片補跳，引發爭議。（圖／翻攝自王ADEN臉書）

才剛在新北耶誕城參與演出的歌手王ADEN，近期在校園開唱時意外引發爭議。當時有學生突然被老師拱上台和他一起跳舞，王ADEN當場走到旁邊蹲地並擺出臭臉，此舉立刻在網路上遭酸爆。儘管他事後發影片解釋，因為演出前面下雨讓他沒辦法大跳，後來又遇到同學上台，影響他表現，最後補上完整舞蹈畫面給同學，但網友並不買單，紛紛舉出麥可傑克森、李聖傑、謝金燕等大咖遇到突發狀況仍敬業演出的例子，嚴厲批評他：「偶像的氣度決定了事業的高度。」從影片可看見，王ADEN當時正在舞台上熱力唱跳，