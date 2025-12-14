我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「巨星耶誕演唱會」今晚卡司有告五人、王ADEN、「GX」鼓鼓（呂思緯）及蕭秉治、HUR+、J.Sheon、婁峻碩SHOU、高爾宣OSN、熊仔、動力火車，現場湧入上萬人。（圖／記者林柏年攝影）

▲告五人一連帶來〈我想要佔據你〉、〈帶我去找夜生活〉、〈夏天的海冬天的雪〉及〈將錯就對〉等膾炙人口的歌曲。（圖／記者林柏年攝影）

▲由鼓鼓（後）、蕭秉治（前）組成的「GX」強勢登場，帶來團體年度暖心新曲〈超人披風〉以及經典人氣歌曲〈射手〉。（圖／記者林柏年攝影）

2025新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會－The Greatest Show」今（14）日卡司有告五人、王ADEN、「GX」鼓鼓（呂思緯）及蕭秉治、HUR+、J.Sheon、婁峻碩SHOU、高爾宣OSN、熊仔、動力火車。中央氣象署下午發布「低溫特報」，今晚至明（15）日清晨，將有10度以下氣溫發生的機率，只見告五人主唱犬青不畏低溫，露出一截小蠻腰性感開唱。今晚現場超過上萬人，由告五人擔任開場，一連帶來〈我想要佔據你〉、〈帶我去找夜生活〉、〈夏天的海冬天的雪〉及〈將錯就對〉等膾炙人口的歌曲，讓現場上萬名觀眾嗨翻，透過溫暖又充滿力量的聲線，為今晚拉開華麗序幕。即便今晚氣溫驟降，犬青仍身穿短版上衣、牛仔裙，露出一截小蠻腰，相當敬業。告五人多次擔任「巨星耶誕演唱會」演出嘉賓，透露以往都是以〈披星戴月的想你〉作為結尾，今天要來點不一樣的，帶來〈愛人錯過〉讓台下跟著一起大聲嗨唱。王ADEN演唱〈妳是我寶貝ㄟ〉、〈THANK GOD〉、〈太陽天下雨天〉、〈雙重人格〉與〈想了妳6次〉等歌曲，透過深情詮釋展現細膩情感層次，此次演出也特別帶來全新編排的舞蹈呈現，讓現場熱力持續飆升。由鼓鼓（呂思緯）、蕭秉治組成的「GX」強勢登場，不僅有耶誕限定版的個人驚喜歌曲〈聖誕之吻〉及〈恆星〉，GX的年度暖心新曲〈超人披風〉以及經典人氣歌曲〈射手〉。