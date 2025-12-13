我是廣告 請繼續往下閱讀

▲巨星耶誕演唱會首日由麋先生開場，接著安心亞、李東軒、小樂吳思賢等藝人接力開唱，最終由韋禮安擔任壓軸。（圖／新北市觀旅局提供www.facebook.com/ntctour/）

▲第二天則由告五人打頭陣、高爾宣、熊仔、蕭秉治等歌手接連登場，最後動力火車壓軸演出。（圖／新北市觀旅局提供www.facebook.com/ntctour/）

12/13演出卡司（按字母及筆劃數排列）：

12/14（按字母及筆劃數排列）：

線上轉播平台：

返家攻略 高鐵、台鐵、捷運加開班次

新北歡樂耶誕城將於今（12/13）、明（12/14）兩天舉辦巨星耶誕演唱會，主持人包含陳漢典、朵拉（謝雨芝）與曾子余，演出卡司首日由金曲樂團麋先生擔任開場，韋禮安壓軸演出，第二天則由告五人開場、動力火車擔任壓軸，《NOWNEWS今日新聞》也整理出兩天卡司、線上播出平台以及交通資訊。新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會」，每年卡司都讓人期待，今年首日由麋先生開場，接著安心亞、李東軒、小樂吳思賢等藝人接力開唱，最終由韋禮安擔任壓軸。而第二天則由告五人打頭陣、高爾宣、熊仔、蕭秉治等歌手接連登場，最後動力火車壓軸演出。地點：新北市市民廣場主持人：陳漢典、曾子余、朵拉 謝雨芝F.F.O、Ozone、小樂 吳思賢、安心亞、李東軒、芒果醬Mango Jump、韋禮安、薛恩、麋先生MIXERGX 鼓鼓呂思緯 蕭秉治、HUR+、J.Sheon、王ADEN、告五人、高爾宣OSN、婁峻碩SHOU、動力火車、熊仔將在「TVBS 歡樂台」、MOD「TVBS 精采台」、海外頻道「TVBS Asia」、「新北旅客」臉書粉絲專頁、「TVBS NEWS」臉書粉絲專頁與YouTube頻道、「CATCHPLAY+影音平台」及「LINE TV」等平臺同步Live實況轉播。「一般班次」21:29、21:44、21:55、22:00、22:10、22:24、22:38、22:50、23:04(限12/14)、23:20、23:40、23:45241班次自強號(23:45開車)12/13延長行駛至中壢「加開班次」21:25、22:20、22:30、23:13（限12/13）、23:12（限12/14）、23:30、23:55（限12/13）21:42、21:48、21:52、21:57、22:07、22:23、22:38、22:48、22:57、23:04、23:10、23:23、23:33、23:42、23:5312/13調整自由座車廂數為8節（1-3、8-12車），車次：565次、1571次（臨增班次）、567次12/14調整自由座車廂數為4節 （9-12車），車次:1563次、565次、1571次(臨增班次)、567次發車時段：16:00-19:00 班距為3分30秒／19:00-22:30 班距為4分