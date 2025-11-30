2025新北歡樂耶誕城於11月14日盛大開城，現場已經湧入大批人潮，而在本周末，更有「耶誕市集」開市，現場除了美食攤位之外，還有3C通路也進駐現場，為耶誕城增添電競氛圍，並推出多款電競筆電、顯示卡等3C設備限時降價近萬元的驚人優惠，吸引大批人潮關注。
新北耶誕城進化了！市集超級優惠曝光
欣亞數位表示，今年特別推出新北耶誕城企劃，在活動市集現場設置科技感主題攤位，融合光效、RGB 元素與節慶主題，成為現場一大視覺亮點，並同步推出線上線下一體化的年終優惠。活動品項涵蓋筆電、螢幕、電競周邊與家電四大品類，並祭出多款破盤級限量優惠，希望帶給消費者在歲末前最實際的採購選擇。
本次耶誕檔期優惠包含多款話題機種，如ASUS Vivobook 15 耶誕活動限時14999元（市價18999元）、ASUS Vivobook S14/S15 OLED 折後33999元/23999元。至於Acer Aspire 5、Acer Swift 系列、Lenovo LOQ 等，其中多款具備 OLED、RTX 顯示卡、Ultra Core 處理器與32GB記憶體等高性能配置，價格下殺幅度最大可達萬元。
此外，4K 設備與高刷顯示器皆是熱銷焦點，像是MSI與BenQ多款高規電競螢幕，其中 180Hz 曲面螢幕以及搭載 Type-C 65W 供電的創作者款均有明顯降幅；PHILIPS推出多款 4K IPS 與 USB-C 一線通機種，更以2000至3000元區間的優惠價。
周邊部分，欣亞也表示，具備人體工學設計的 CALIBER E1 電競椅，活動價只要3290元；高人氣三模鍵盤MK770 RGB 機械式鍵盤，則以近半價1911元現身。此外，輕量級無線滑鼠、聯名款電競滑鼠墊亦同步優惠。
欣亞表示，今年參與新北耶誕城的主軸除了推廣科技生活體驗，更希望透過線上線下整合優惠回饋消費者，讓更多家庭、學生、電競玩家能在年末以更合理的價格購入所需 3C 產品。
資料來源：欣亞數位
