▲2025新北歡樂耶誕城今稍早由麋先生MIXER熱力開場。（圖／記者林柏年攝影）

▲2025新北歡樂耶誕城人潮滿滿。（圖／記者林柏年攝影）

2025新北歡樂耶誕城演唱會今（13）日晚間6點於新北市府廣場前熱鬧登場，現場下起陣雨，仍聚集不少粉絲到場朝聖，稍早主持人陳漢典、朵拉、曾子余撐傘出場，見民眾不減熱情相當興奮，打頭陣的樂團「麋先生MIXER」熱力開唱，帶來〈壞蛋〉與〈天生寂寞〉夯曲，主唱聖皓嗨翻要台下粉絲跟著音樂揮手，只見台下民眾要撐傘、要拍照又要回應聖皓，簡直忙不過來！麋先生唱完〈去飛翔〉，5位團員接連向台下粉絲打招呼，以諾率先說：「大家好，今天天氣很冷，不要感冒了，希望有個愉快的夜晚！」喆安則喊話粉絲：「今天很開心在這邊一起玩，明年很多行程跟計劃，一起來支持好嗎！」團員小B也感性說：「祝各位耶誕節快樂，2026我們會繼續努力！」逸凡展現暖男性格，叮嚀粉絲不要著涼，最後主唱聖皓說，「很開心再一次來到新北歡樂耶誕城，很開心很榮幸，希望大家開開心心玩完這2天！」引爆全場尖叫。2025新北歡樂耶誕城演唱會今、明一連2天舉行，新北市政府觀光旅遊局呼籲民眾多加利用大眾運輸工具前往會場，開心享受演出、安全便利返家。更多「2025新北歡樂耶誕城」活動訊息，請上新北市觀光旅遊網、2025新北歡樂耶誕城官方網站、新北旅客Facebook粉絲專頁或新北旅客官方IG查詢。