新北耶誕城／李東軒致敬周杰倫！F.F.O活力炸場　粉狂叫突冒1現象

▲F.F.O（如圖）帶來〈你那麼可愛〉、〈管不住自己〉等節奏強烈的曲目，吵嗨現場氣氛。（圖／記者林柏年攝影）

▲李東軒（如圖）一曲〈糾結了〉是致敬偶像周杰倫的作品。（圖／記者林柏年攝影）

2025新北歡樂耶誕城演唱會今（13）日熱鬧登場，現場粉絲不畏雨勢朝聖，麋先生、薛恩唱完之後，《原子少年2》冠軍團F.F.O活力上台，掀起全場尖叫聲，滂沱大雨似乎被粉絲熱情給制伏，瞬間不下雨了；另外，李東軒一連帶來深情金曲，其中一曲〈糾結了〉致敬偶像周杰倫，渾厚嗓音征服台下歌迷。稍早演唱會進行到中段，《原子少年2》冠軍團F.F.O現身，7名成員一登台掀起全場尖叫聲，一度滂沱大雨似乎被粉絲熱情給制伏，瞬間雨停了，於是帶來〈你那麼可愛〉、〈管不住自己〉等節奏強烈的曲目，展現滿滿青春活力，讓人看了欣喜不已，跟著音樂舞動、跳起來。李東軒一襲白色西裝出場，內裡黑色透膚暗藏心機，宛如性感版本的白馬王子從童話故事中走出，深情獻唱〈全部都是我〉、〈32〉，聽得台下如癡如醉，曲畢，李東軒興奮喊：「很開心，我每次來都少做一件事，就是跟你們大合影，我可以看到最熱情的你們嗎！」互動熱絡。接著，李東軒介紹一曲〈糾結了〉是致敬偶像周杰倫的作品，象徵後輩對前輩的敬重，其渾厚嗓音十分動聽，最後李東軒再帶來〈其實我...〉，用溫暖又振奮人心的歌聲征服全場，就連直播聊天室的網友也直呼稱讚：「目前唱最好」、「蠻好聽的」、「好聽到耳朵懷孕！」2025新北歡樂耶誕城演唱會今、明一連2天舉行，新北市政府觀光旅遊局呼籲民眾多加利用大眾運輸工具前往會場，開心享受演出、安全便利返家。更多「2025新北歡樂耶誕城」活動訊息，請上新北市觀光旅遊網、2025新北歡樂耶誕城官方網站、新北旅客Facebook粉絲專頁或新北旅客官方IG查詢。