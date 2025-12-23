25歲新生代創作才子王ADEN（本名王淯騰）在校園演唱會表演一半，一名女學生被老師拱上台跳舞，王ADEN見狀停止演出，並蹲下擺臭臉，事後轉發影片，此事件引發網友不滿，認為他沒有風度，不適任跨年活動，儘管王ADEN多次解釋和道歉，台北跨年晚會仍決定將王ADEN除名。對此，律師林智群批評王ADEN心胸狹窄，「女學生是粉絲不是競爭對手，舞台區容得下兩個人的。」
知名律師林智群今（23）日在粉專發文，談及王ADEN的校唱風波，直言藝人表演時碰到無法預期的狀況，例如有閒雜人等突然跑上舞台，其實是很好的經驗，「EQ高一點的就會把這個插曲變成一個高潮，這個藝人心胸也太狹窄了，女學生是粉絲不是競爭對手，舞台區容得下兩個人的。」
貼文發布後獲得破千人按讚，網友發表看法：「女學生舞跳得真的很棒，希望她不要因此受傷，也可以換一個偶像」、「有粉絲會跳整套你的舞，不是應該要更開心嗎」、「這些學生都是潛在客群欸」、「而且這是校園表演不是專場」、「認同主辦單位取消他的演出！」
王ADEN擺臭臉挨批沒素養 遭觀傳局拔掉跨年演出資格
事起王ADEN受邀到學校參加耶誕演唱會，一名女學生在老師慫恿下上台和偶像共舞，但王ADEN一見到同學，隨即停止演出，走到一旁蹲下，一臉嚴肅，完全沒有笑容，氣氛一度尷尬，事後影片被瘋傳各大社群，王ADEN遭質疑氣度太低、耍大牌、沒禮貌。
王ADEN後來在個人粉專轉發該段爭議影片，並親自澄清學生有傳私訊道歉，自己也以錄音回覆，稱學生跳得很好，他沒有生氣，以及表演前半段因為下雨，他沒有大跳該首歌曲的舞步，但遇到同學突然衝上舞台，他受到影響，才會去旁邊蹲下，「我沒辦法在第一次被衝上台的觀眾做出完美的反應...我判斷需要學習的我就會去學習」，要網友罵他沒關係，不要攻擊該名學生。
即便王ADEN澄清，轉分享事發影片的原意不是要公審學生，而是檢討自己不當的反應，批判聲浪依舊持續發酵，今天台北市觀傳局確定取消王ADEN在2026台北跨年晚會的演出資格，至於替補人選是誰，轉播的中視回應《NOWNEWS今日新聞》：「沒有替補人選，節目會彈性的調整。」
王ADEN聲明全文
謝謝大家這幾天的關心。
發那部影片的本意，是檢討自己當下在台上的臨場反應，並不是希望同學或任何人因此被放進討論，更絕對不可能是煽動網路而去傷害同學。因此這部分我重新檢視了自己在表達上的分寸。
往後在舞台上的每一次選擇，我都會提醒自己，所有的選擇影響的不只是表演本身，也包含大家的感受。
我和團隊也已經討論過，接下來不會再在這裡或其他社群上回應這件事，希望事情就停在這邊，不再對任何人造成傷害，不再延伸。
再次感謝大家
王ADEN
愛騰音樂有限公司
